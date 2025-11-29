Las semifinales del Pickle Pro Tour 2025, desde Las Canteras en directo El Gran Canaria Open, la guinda final del circuito nacional, se celebra del 27 al 30 de noviembre en el paseo de la Playa de Las Canteras

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaira Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:22 | Actualizado 10:40h.

Pickle Pro Tour, el Circuito Nacional de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis, celebra este sábado en Las Palmas de Gran Canaria las semifinales del torneo, que se disputan en la pista central, situada en el Paseo de Las Canteras. Un maravilloso enclave junto al mar, en el que los mejores jugadores de Pickle Pro Tour deleitarán al público, mientras luchan por conseguir los últimos puntos para el ranking de la temporada 2025. En torno a esta pista central se montarán pistas de exhibición, así como un village con stands de productos relacionados con el pickleball.

El torneo, que se celebra en Gran Canaria del 27 al 30 de noviembre, llegó a las islas de la mano de CANARIAS7. La sexta y última parada de la temporada se disputa por primera vez fuera de la península. La prueba cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Horarios del fin de semana:

Sábado, 30 de noviembre | Entrega pala Pickleball al ganador del sorteo

🕖 Hora: 12:00

📍Dirección: En la zona Vip de la pista central, en Las Canteras - Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot

Sábado y domingo, 29 y 30 de noviembre | Semifinales y finales en Las Canteras

🕖 Sábado → de 10:00 a 14:00 y de 17:00 hasta la finalización del último partido.

Domingo → desde las 10:00 hasta la finalización del último partido (aprox. 14:30 horas).

📍Dirección: Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, paseo de Las Canteras.

ℹ️ El sábado se juegan las semifinales y el domingo las finales de las categorías profesionales.

Picke Pro Tour

Esta prueba supone la guinda final a la primera temporada de Pickle Pro Tour, que ha estado cargada de partidos frenéticos, puntos imposibles y mucha emoción. El tour nacional ha celebrado en esta primera edición 6 pruebas en ciudades como Málaga, Barcelona, Móstoles, Mijas y Alcobendas, con encuentros memorables, celebraciones llenas de sentimiento y momentos únicos.

Los campeones de las categorías absolutas de dobles masculina, femenina y mixta del Campeonato de Canarias, celebrado durante la feria ExpoDeca, obtuvieron una invitación especial para participar en esta prueba del circuito. En la categoría Dobles Mixtos, los clasificados son los siguientes Ruth María Mendoza y David Paniagua, en Dobles Absoluto Femenino, María Durán y Ruth María Mendoza, y en la de Dobles Absoluto Masculino,David Paniagua y Janok Paniagua.

