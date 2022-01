Seis apuntes para aprovechar el parón La UD no jugará hasta el 22 de enero, cuando rendirá visita al Fuenlabrada, y este valle en el calendario, que antecede al tramo decisivo para definir el posicionamiento en la tabla, se quiere exprimir en la consecución de varios objetivos. Mel no para ni cuando toca descanso

1-Discurso ambicioso y afán ganador. Cuatro puntos de seis posibles con visita al Heliodoro y comparecencia en el Gran Canaria del líder de la categoría. No es mal balance en lo que se lleva de 2022 la cosecha de la UD. Pero en las conclusiones de Mel y de los jugadores, lejos de la autocomplacencia lo que se percibe es ambición por mantener la buena inercia y no mirar más allá del siguiente partido sin complejos ni vértigos, tal y como se ha jugado ante Tenerife y Almería en las fechas recientes. El equipo ha demostrado nervio competitivo, capacidad de respuesta y recursos para ser favorito en cualquier partido con independencia del oponente. Las últimas pruebas así lo atestiguan y acrecientan la confianza en las posibilidades propias.

2-Recuperar lesionados. El parón de la competición permitirá ganar tiempo para que la enfermería se vacíe. Solo con Pejiño como inquilino de larga duración, hay relativo optimismo con Álvaro Lemos, que ya la semana pasada pudo ejercitarse con el grupo pese a que sufrió una rotura fibrilar hace menos de un mes, y con Alberto Moleiro directamente ya se cuenta para Fuenlabrada a la espera de que evolucione de la covid y reciba el alta médica en los próximos días. En lo que respecta a Loiodice, sus problemas en el hombro, tras lastimarse en el derbi, hay más prudencia aunque se confía igualmente en que su baja no se alargue más allá de este mes si se cumplen los pronósticos más halagüeños. El francés tiene una importancia capital en el esquema de Mel por su cultura posicional y capacidad creativa. Su mezcla con Mfulu cuando pudieron coincidir fue de gran producción para la UD.

3-Rodaje para Mfulu, Peñaranda y Hernani. Los dos primeros ya han reaparecido tras sus respectivas lesiones, aunque necesitan acumular más trabajo en las piernas para adquirir el tono físico que necesitan. Especialmente significativo es el calvario del venezolano, que, además de su lenta recuperación, se contagió de covid a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Hernani, por su parte, también ha entrado en los planes de Mel pero agradecerá, de igual manera, seguir en su puesta a punto particular ya que, en comparación con el resto, arrastra un déficit luego de varios meses de entrenamientos por su cuenta.

4-El centrocampista que tiene que venir. El sustituto de Sergio Ruiz es innegociable en los planes de Pepe Mel, que ha reiterado hasta la saciedad que necesita un esfuerzo del club en esa demarcación. Luis Helguera trabaja desde hace tiempo en una gestión de especial importancia estratégica y el presidente, Miguel Ángel Ramírez, también ha admitido que hay sensibilidad para satisfacer al entrenador en esta petición. Trascendieron varios nombres, el del brasileño Fernando Lucas Martins con más insistencia, pero desde el club se resalta que los rastreos están encaminados y que se confía en traerlo «lo antes posible». El plazo expira a finales de enero pero no hay intención de agotar el plazo.

5-Las salidas pendientes. Hay que hacer sitio y los candidatos están marcados. Futbolistas como Sadiku, Mujica, Maikel Mesa, Unai Veiga o Álex Suárez no cuentan para el técnico con las estadísticas en la mano. Otros como Ale García, Clau o Ferigra tampoco están en el grupo de los habituales, aunque por juventud y proyección no entran en cábalas para salir. Hay expectativas por el margen que tienen de ganarse los minutos que ahora se les niegan. Desde la dirección deportiva ya se han mantenido conversaciones al respecto con alguno de los implicados. Pero, de momento, todo sigue como estaba y las ideas no han terminado de plasmarse en movimientos. En estos días la idea es avanzar, también, en este frente porque enero corre.

6-Contener la covid-19. Mel da descanso hoy y el próximo fin de semana a sus hombres aprovechando el parón competitivo. Pero este paréntesis no debe traducirse en relajar las medidas aconsejadas para minimizar riesgos de contagio. Con los nuevos protocolos de LaLiga, un brote masivo en un equipo puede traducirse, directamente, en pérdida de puntos. De ahí que el entrenador y el cuerpo médico insistan a las profesionales en la necesidad de mantenerse alerta. Reducir el círculo social, ser inflexible en las medidas higiénicas y la distancia de seguridad y alertar en cuanto se note algún síntoma son las pautas básicas. De puertas para adentro Mel ha subrayado que la candidatura al ascenso se va a cimentar, casi a partes iguales, entre lo que se juegue y lo que se pueda disponer para ello. Traducido: hay que evitar que se agriete el equipo por relajarse en este apartado y volver a meter el virus en la caseta.