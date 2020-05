Se da el segundo paso, entre dudas y temores, para el reinicio de la Liga

Entre dudas y temores de futbolistas, técnicos y médicos, el segundo paso para el reinicio de la Liga en junio se dio este lunes con los entrenamientos de los equipos en grupos reducidos, con un máximo de diez jugadores. Según el protocolo sanitario de LaLiga pactado con el Consejo Superior de Deportes (CSD), con el visto bueno de Sanidad, los equipos de Primera y Segunda División se pudieron ejercitar por primera vez en sesiones grupales y, gracias a la orden ministerial aprobada el sábado por el Gobierno, también tuvieron permiso para hacerlo el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, entre otros.

Aunque Madrid y Barcelona, al igual que parte de Castilla y León, aún se encuentran en fase 0 de desescalada , los equipos de la capital y de la ciudad condal, como también el Valladolid, ya se prepararon en entrenamientos conjuntos, respetando la obligada distancia de seguridad durante los ejercicios físicos. «La confirmación de los entrenamientos en grupo viene bien para equiparar a todos los equipos. Es muy importante que todos tengan las mismas posibilidades de estar igual. No es imprescindible, pero es muy importante, y es de agradecer que se haga así», se congratula el presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuyo deseo es el regreso de la competición el 12 de junio, aunque admite que «la fecha ideal será la que determinen las autoridades sanitarias».

Pese al optimismo de Tebas, reforzado por la exitosa, aunque extraña, fría y prudente, inauguración del nuevo fútbol a puerta cerrada en la Bundesliga, aún son varias las voces que se han manifestado en contra de un reinicio que consideran prematuro. Por el miedo a posibles contagios de coronavirus y lesiones después de tanto tiempo de inactividad competitiva.

«En los entrenamientos es prácticamente imposible que se produzca un contagio con todas la medidas sanitarias que tenemos», insiste el presidente de la patronal de clubes. Sin embargo, además del técnico del Rayo, Paco Jémez, cuyos jugadores se negaron este lunes a entrenar como medida de protesta al ERTE impuesto por el club, algunos futbolistas profesionales también han expresado su preocupación y sus quejas por el hecho de que se pueda retomar la Liga cuando la seguridad no está garantizada al cien por cien. «El día 12 vamos a ir muy justos. A mí me gustaría que fuese más tarde, para que cuando se dé un paso haya la seguridad de que no se va a ir para atrás. Las prisas no son buenas, y mucho menos en esta situación», advirtió este lunes Paco Jémez, para quien el ERTE que ha provocado el rechazo de sus jugadores a entrenar fuera de casa «es la gota que ha colmado el vaso». «Estamos todos muy distanciados», lamenta el entrenador del conjunto rayista.