Sarmiento y unos Juegos en el aire

En el jardín de su casa de la localidad costera de Saint-Raphäel, en la Francia que da al Mediterráneo, Dani Sarmiento, el mejor jugador canario de balonmano de la historia, lleva de manera ejemplar su confinamiento. «Hay que cumplir con todo lo que nos dicen las autoridades del país. Aquí puedes salir a correr o a pasear el perro si tienes un papel que te autoriza. Tengo la suerte de vivir en un sitio donde no hay mucha población, con las casas muy separadas y zonas de bosque... Dentro de lo que cabe, eso lo hace todo más llevadero», asegura desde su domicilio, en el que está pasando esta cuarentena con su mujer e hijos. La otra parte de la familia, con sus padres al frente, se encuentra en el barrio grancanario de La Torres. Es lo peor que lleva el laureado deportista internacional, quien vive estos tiempos con la resignación que se impone sin perder un ápice de disciplina.

«La rutina intento llevarla con unos horarios como cuando entrenaba. Madrugo, intento estar siempre ocupado y hago deporte y arreglos en casa. Y, por supuesto, juego con mis hijos. Hay que tener la mente con alguna distracción siempre», argumenta.

Y aunque reconoce que entrenarse de esta manera «nunca será lo mismo que hacerlo con un equipo y un cuerpo técnico», Sarmiento se obliga a emplearse al máximo con su plan individualizado para mantenerse en forma: «Corro 15-20 minutos a una buena intensidad, tengo pesas, algún balón, hago musculación y trato de mantener el tono físico. Eso sí, con cuidado para evitar riesgos de lesión, porque en estos momentos es fácil que se puedan producir contracturas, roturas o problemas derivados de estar sin la supervisión personal de un preparador físico, fisioterapeutas, personal médico... Es ahora cuando echas de menos esa gente que quizás no tiene tanta importancia mediática pero que es esencial para un deportista».

«En Francia hace tiempo que paró la competición y está todo parado. De momento desconocemos cuando se reanudarán los partidos aunque tengo que reconocer que, por las fechas en las que estamos y la situación que se está viviendo, temo que todo se quede como está, que no se vuelva a jugar hasta lo que sería la temporada que viene», asevera.

En este sentido, Dani Sarmiento, que cumple su cuarta campaña en el Saint-Raphäel VHB, subraya que, en el caso de que las federaciones decidieran retomar los calendarios, «todos necesitarían un periodo de adaptación y no podría ser de manera inmediata», por lo que, con marzo ya en su último tramo, «no parece muy probable» que antes del verano pudieran cumplirse todos los compromisos pendientes.

Las consecuencias colaterales del coronavirus terminaron por llevarse por delante, como no podía ser menos, la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, programados para este verano y que se han aplazado para el año que viene. La cita polideportiva tenía un aliciente especial para Dani Sarmiento, que con la selección española ya había tomado parte de los disputados en Londres en 2012 y pretendía repetir experiencia. Considerando su edad (cumplirá 37 años en agosto), el hecho de que se hayan trasladado a 2021 puede complicar su presencia. «Me hacía una ilusión enorme porque estamos clasificados y estar presente en unos Juegos es algo increíble y, desde luego, tenía en la cabeza esa posibilidad si el seleccionador me incluía entre los elegidos. Pero comprendo que lo que importa es la salud y la seguridad de la gente. Con todo lo que estamos viendo y viviendo, no parecía tener mucho sentido mantener para dentro de unas semanas el inicio de un acontecimiento de esta importancia en la que el público tiene una importancia enorme».

«Ahora lo importante es centrarse en el presente. Cuando superemos todo esto, ya habrá tiempo de pensar en el deporte y en los Juegos», finaliza el laureado central.