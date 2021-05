La UD sabe lo que le toca: ganar o ganar Sin margen de error. Tras las útimas jornadas, no caben excusas ante la Ponferradina este domingo (19.30 horas) Jesé y Maikel Mesa protagonizan un gesto de complicidad en el transcurso de un entrenamiento celebrado días atrás. / UD LAS PALMAS IGNACIO S. ACEDO Domingo, 2 mayo 2021, 01:00

Le conviene más que nunca a la UD parar su despeñamiento, tres puntos de los últimos doce en juego, y, de una vez, zanjar cálculos y temores a cuenta de esa permanencia que no termina de abrochar. La tiene al alcance de la mano, sí, pero lleva de esta manera un mes largo y no hay forma para que selle el trámite. Bastará con una victoria y algún empate, misión nada compleja con seis jornadas por delante, pero, tal y como se ha puesto el patio en el club, y viniéndose de donde se viene, el final de calendario tiene ahora exigencias añadidas. Y todo pasa por ganar y exportar una imagen bien diferente a la que viene dando en los últimos encuentros, con desatinos continuados y, lo que llama más a la preocupación, signos preocupantes en lo referido a actitud y competencia. Mel se ha propuesto poner remedio a este apagón. Hay en juego la vigencia de un proyecto y, por supuesto, su continuidad en el cargo, con los índices de probabilidad bajo mínimos por los acontecimientos últimos. El entrenador dijo no hace mucho que sería «injusto» que su renovación dependiera de lo que ha de venir en adelante. Sea o no proporcional a sus méritos, lo cierto es que, efectivamente, su futuro en el club depende de hoy. Y, luego, de la semana que viene. Y así hasta el final. Una reválida que ya asume, aunque le incomode estar sometido a exámenes parciales a esta altura de la película. Pero es lo que toca después de que la UD se haya empeñado en darle más interés del deseado al mes de mayo cuando hace tiempo se le viene demandando autoridad para blindar la plaza en la categoría sin más rodeos, asunto en el que sigue metida.

Enfrente, un rival en crecida, que sueña en grande y no esconde su deseo de pescar en río revuelto. La Ponferradina mantiene vigente su aspiración a colarse entre los seis primeros y sabe que lo que haga este domingo será sostén o derribo de esa pretensión. Ofrece una estadística amenazante: solo ha perdido un partido de los últimos once, lo que explica su buena salud clasificatoria y debe activar la tensión en Las Palmas. Bolo ha cosido un equipo solidario, que juega junto y se despliega con solidaridad. He ahí la gran virtud de la Ponferradina, en la que todos corren y nadie recoge la pierna.

En Segunda División la calidad marca tanto las diferencias como aplicarse desde el empeño y la constancia y eso lo han desarrollado a la perfección en el conjunto leonés, una realidad reluciente cuando se habla de la rebelión de los modestos. Entre sus puñales sigue Yuri, aquel brasileño que pasó por aquí hace trece años sin pena ni gloria. En la Ponferradina es capitán e institución, con más de una década llena de regularidad y goles.

Sin Lemos, que decidió borrarse la pasada jornada con una expulsión censurable, Mel no barrunta demasiado trajín en la elaboración del once. Tampoco es que tenga para mucho más, entre lesionados y suplentes crónicos en los que no confía.

Deberán tirar del carro los mismos, con algún matiz como Ale Díez en el lateral derecho como novedad más significativa. Bajo palos nada tiene que ver Valles, que bastante ha parado, con el drama defensivo que se arrastra el equipo, Álex Suárez y Eric Curbelo carecen de recambios, Benito no es el que fue pero las miserias en el lateral zurdo le dejan como único en ese flanco y, por delante, nadie le tose a Sergio Ruiz, Maikel Mesa conserva su sitio ante la falta de competencia, y tampoco es que Clemente o Rober se hayan ganado conservar el sitio. Jesé lleva un gol en diez partidos y Araujo ha vuelto a diluirse. Pero serán los que estén, salvo cambio de planes de última hora.

Se habla de rescatar a Fabio para la causa, de quien Mel dice aguardar mucho cuando se le ha sacado su nombre. No parece una medida muy ortodoxa atendiendo a la discreta aportación del canterano, anclado desde hace años en su papel de secundario. Sea como fuera, es la realidad de una plantilla amplia, lujosa y descompensada pero en la que han sido demasiados los que han decidido no estar y tampoco que se les espere. Casi ni tiempo hay ya para que se pueda demostrar lo contrario.

El encuentro tiene filo. No hay margen de error y, de nuevo, por encima de las formas, se va a requerir fondo. Ni mala suerte, ni lo que pudo ser y no fue. Hay que facturar los tres puntos. El resto no se contempla.