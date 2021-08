El Rubio y su inolvidable figura que impulsó y dio auge a la lucha

En el mes de septiembre de 1957, el vernáculo deporte le hacía un homenaje a uno de los mejores luchadores de final del siglo XIX y principio del XX. El nombre del teldense Jose Navarro, El Rubio, hizo que lo más florido de la lucha se diera cita para ofrecerle un merecido reconocimiento cuando ya tenía 87 años.

Santiago Henríquez en su libro 'Historia de la lucha canaria. Telde 1870-1985' lo destaca como uno de los grandes y lo expresa en su biografía. «Nació el 5 de abril de 1870 en San Juan (Telde) y desde muy temprana edad comenzó en la práctica de este noble y viril deporte autóctono, llevado por la fuerte afición que reinaba en todos los municipios canarios y más en esta ciudad que ha sabido mantener la preferencia por varios deportes y a la cabeza, la lucha canaria, en la que produce excelentes campeones en distintas épocas».

Conocido por el seudónimo de El Rubio, desde muy joven comenzó a destacar por su corpulencia física y sus luchas peculiares, que dominaba a la perfección. «Las caderas, levantadas y desvíos junto con sus tácticas y reflejos fueron un factor decisivo», detalló.

El Rubio fue contemporáneo de grandes luchadores teldenses, como el gran campeón, Matías Jiménez, El Invencible, Juan Ojeda, Salvador Núñez, los hermanos Amador, los hermanos Aguilar de Jinámar, Juan Castro, Juan Torres, José Santana, Tabletas, y su hermano, Esteban Navarro.

Cuenta su biografía, que se fue a Cuba y allí tuvo una gran rivalidad con un grupo de luchadores del Hierro que vinieron a la isla a luchar contra él. Sus luchadas fueron un gran acontecimiento en el país caribeño.

Se le considera un adelantado a su tiempo, pues además de ser muy astuto luchando y de contar con amplios conocimientos técnicos, también los tenía de «preparación física y dieta alimentaria, que son factores importantes en el contender deportivo». aseveraba Henríquez en su libro.

Según este autor, «fue el luchador por excelencia que menos desafíos perdió. Se considera que disputó más de 60 desafíos y solo perdió uno, contra el formidable luchador Miguel Cabrera, Mandarria». Los desafíos que tuvo con los herreños Ramón Méndez y Martín Hernández fueron los de mayor resonancia.

Según el periódico La Provincia en 1896, en el desafío con el gran luchador del Hierro, cuenta la crónica que «lo dominó como si fuera un muñeco, sin intención de ofender, puesto que era un luchador de gran fortaleza y de una fama reconocida. Fue lo más que extrañó a los asistentes a dicho acto».

Celebrado regreso a casa

El Rubio regresaba a su Telde natal en 1906 después de seis años fuera y se encontró que en el norte había salido un luchador que estaba haciendo estragos con el bando sur. El norteño era el guiense Antonio Estévez Pollo de Reina, por lo que se sometió a una intensa preparación física para un desafío que considerara quien era el mejor luchador del archipiélago: «El 16 de junio de 1906 se concertó el enfrentamiento en la Gallera del Circo Cuyas, con dos selecciones, norte y sur, a beneficio de los niños pobres. Comenzaba la luchada a las 2:30 y finalizaba a las 9». El sur volvía a la senda de la victoria, 20-18 y el teldense derrotaba al coloso del norte en las tres agarradas.

También fueron sonados sus agarradas con el lanzaroteño, Francisco Machín, hombre de gran estatura, 130 kilos de peso y una fuerza extraordinaria. En una luchada en el Campo Canario, vencía a los tres mejores bregadores teldenses: Juan Castro, Tabletas, y El Rubio. A partir ese día, el grancanario lo derrotaba en tres ocasiones consecutivas, por lo que Machín le reto a un desafío a cinco luchas, ganándolo el grancanario por 3-0.

Cuando tumbó a una selección

Una de sus hazañas más populares, fue a finales de ese mismo año, en La Gallera del Circo Cuyas, en un choque contra la selección del Hierro. La anécdota fue que El Rubio sufrió un retraso en la llegada al terrero y cuando se presentó ya había caído toda la plana mayor de la selección de la isla. Henríquez lo contaba en su biografía. El Rubio se llenó de amor propio y coraje, salió al terrero en el que el público le animó con fuertes aplausos; barrió a todos, uno tras otro, hasta eliminar a los doce, obteniendo la victoria para Gran Canaria.»

Se retiraba de la lucha canaria en 1910 con 40 años y fallecía a la edad de los 90 años, aunque antes, el vernáculo deporte, en septiembre de 1957, le realizaba un sonado homenaje.

En relación a la luchada y desafíos que se dieron, solo La Hoja del Lunes escribió sobre el evento, con una página y varias fotos, aunque le dedicó más el espacio al acto del homenaje en sí, más que a la luchada y desafíos habidos en una crónica sin firma.

Lo más importante, fue la carta escrita por El Rubio, que leyó Manolo Montesdeoca y que es un documento del carácter y los valores del gran luchador.

Comenzó con el agradecimiento a las personas que habían organizado y favorecido su homenaje. «También palabras de recuerdos para los que en los terreros fueron mis compañeros o mis contrarios. Ellos mantuvieron largo tiempo en alto, con su destreza, su valentía y su nobleza, el esplendor de nuestro deporte. Cualquiera de ellos hubiera sido o es merecedor de la distinción que se me hace».

«Por último, palabras de aliento a los que trabajan para volver a la lucha canaria, al auge y popularidad que en otro tiempo tuvo. Soy viejo y consecuente aficionado desde nuestro primer gran maestro que recordamos, Matías Jiménez, al lado del cual en su última época llegué a agarrar en luchadas en Telde, hasta el más joven maestro de este momento, Manuel Suárez, Manolín, son tres cuartos de siglo de historia de nuestro deporte regional en que he intervenido o he presenciado. Estoy convencido que el único camino de resurgimiento es crear es incrementar la afición, formando y adiestrando equipos y agrupaciones en todos los pueblos de la isla, fomentando las competiciones y estimulándolas con premios, tal como se hace en otros deportes. Es esta la gran y tarea que sin duda abordara la nueva federación y en la que deben participar los organismos insulares, los ayuntamientos, los círculos recreativos y los aficionados con su ayuda. Me acerco a los noventa y no tardaré de salir al terrero de donde uno no se levanta más. Yo iré contento a esa agarrada si veo una nueva masa de aficionados y un plantel de nuevos luchadores dispuestos a salir por el caído. Reciban otra vez el agradecimiento de un viejo luchador». Así finalizaba su emotiva despedida en la que fue una de sus últimas apariciones públicas y que le permitió volver a sentir el cariño y aprecio de todos los amantes de un deporte que se encargó de dignificar y encumbrar con su inigualable aportación.

El Sur batió al Norte

En el apartado deportivo, el rotativo hizo hincapié en que «la luchada respondió al interés que había despertado y se cumplió el objetivo de reunir ante el homenajeado a luchadores de todos los tiempos».

La victoria correspondió al Sur, en cuyo bando tuvo una lucida actuación Hermenegildo Ramírez, venciendo al Pollo de Anzo, Pollo de las Canteras, Pollo del Naranjo, Pollo de San Antonio, así como a Manuel Coruña y al Pollo de Lugo.

Solo dos hombres pegaron a mano arriba, Manuel Coruña y Francisco Caballero.

Los desafíos tuvieron un desarrollo interesante. El Pollo de Anzo ganó al Pollo del Naranjo, dándole las tres seguidas. Cárdenes al Pollo de Las Canteras por 3-1.

El Palmero, en cambio, perdió con el Pollo de San Antonio por 3-1. Por su parte, El Pollo de Sardina ganó con claridad al Pollo de Lugo por 3-0.