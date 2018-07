Rubén Fontes, un delegado en la vanguardia

Así pues, Fontes se mira en el espejo que dejó Merino , una estela llena de valores por la que seguir el camino. «Mi referente es Merino González, por los valores que inculcó , no solamente en los aficionados, sino por la base de trabajo que dejó dentro del club. Y hoy en día somos nosotros los que nos beneficiamos de esa disciplina y ese orden que nos dejó. De hecho, en mi despacho tengo muchas herramientas de trabajo que dejó Merino y eso, quieras o no, marca la diferencia», relata. Al mismo tiempo, huye de la polémica con Morales, a quien sustituye en el cargo: «Fue un gran delegado y un buen compañero», afirma.

«El delegado representa al club y sus intereses»

En una permuta constante, donde ejerce de nexo entre club y plantilla, Fontes busca la excelencia y peleará por ella. «El delegado representa al club y sus intereses, y entre esos intereses están sus jugadores. El mayor patrimonio es la afición y su mayor activo son los jugadores. Se podría decir que debo ser el puente entre lo que es el club y el equipo. Además, tengo una función también más administrativa, que consiste en la gestión de todos los desplazamientos, todas las fichas federativas, las relaciones y contactos con el resto de los equipos y demás», explica Fontes desde la sede del club en el Gran Canaria.

«A mí me gusta compararme con un fontanero. El fontanero siempre está detrás, no tiene una cara tan visible, pero siempre está ahí. Por eso la labor del delegado es como la del fontanero. Tiene mucho trabajo interno, un esfuerzo que no se ve pero que es necesario para que todo vaya bien», analiza sobre sus nuevas tareas en la UD.

En plena pretemporada y todavía cogiendo el ritmo de sus nuevas funciones, Rubén Fontes tira de modestia. «Con la ayuda de todo el equipo, tanto deportivo como administrativo, se hace todo mucho más llevadero», destaca con orgullo.