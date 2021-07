Romero: «El baloncesto femenino canario está de enhorabuena por todos los éxitos logrados»

Una hazaña del baloncesto español y canario. El Valencia Basket, con la base isleña Leticia Romero en sus filas, obtuvo el título de la prestigiosa Eurocup Women de forma brillante ante el Reyer Venezia italiano por 81-82 en la localidad húngara de Szekszard.

«Me siento muy feliz, es algo que llevábamos mucho tiempo trabajando para ello. El hecho de poder ir allí, la forma en la que ganamos en el último segundo... el cúmulo de todo y la alegría de volver con nuestro primer título es algo que nos tiene muy contentas», recuerda la jugadora agüimense, de 25 años, a CANARIAS7.

Romero, quien cumple su segunda campaña en el club taronja, asegura que «es un proyecto súper joven. Empezaron hace poquitos años en Liga Femenina 2 y cada año ha sido una progresión bastante grande, han dado pasos muy grandes para llegar a este año y poder optar a lo máximo en las dos competiciones que hemos jugado. Y en esta europea ya nos hemos llevado un título».

La canterana del SPAR Gran Canaria vuelve a sonreír tras superar una grave lesión y se erige como una pieza esencialLA FELICIDAD DE TOCAR EL CIELO«Me siento muy feliz, llevábamos mucho tiempo trabajando y es el primer título» LA GRAVE LESIÓN ESTÁ OLVIDADA«Siento que el club confía en mí y estoy intentando aportar lo máximo al equipo»EL EUROBASKET Y TOKIO«Sería una alegría muy grande volver a la selección, pero sé que no es nada fácil»EL MÉRITO DEL SPAR«El temporadón del Gran Canaria es de admirar tras haber subido este curso»

El duelo ante la escuadra transalpina fue agónico y se resolvió merced a dos tiros libres de la prometedora Raquel Carrera a falta de una décima de segundo para voltear el marcador. «Fue muy emocionante, pasamos de celebrar a no hacerlo, y luego volver a celebrar otra vez. Los nervios que se pasan tanto en el banquillo como jugando y la alegría final en la que saltamos todos al campo para celebrarlo. Es una experiencia inolvidable», expone.

La canterana del SPAR Gran Canaria, que aportó seis puntos, un rebote, una asistencia y una recuperación, recupera su mejor versión tras superar una grave lesión el pasado ejercicio, cuenta con la confianza de su técnico Rubén Burgos. «En la segunda parte de la Liga me he encontrado mejor y se nota que también estoy jugando más minutos, siento que confían en mí y estoy intentando aportar lo máximo al equipo».

El Eurobasket y los Juegos Olímpicos de Tokio están a la vuelta de la esquina. Romero lo tiene muy claro: «Sería una alegría muy grande poder volver a la selección, pero soy consciente de que no he entrado en la convocatoria en los últimos años, me lesioné el año pasado y hay gente que ha estado a un nivel muy alto durante años. No es tan fácil meterse ahí y, al final, solo van 12. España tiene muy buenas jugadoras en todas las posiciones».

«Si hay suerte y puedo meterme, lo lucharé hasta el final. Si no seguiremos para que, en algún momento, vuelva a llegar esa llamada a la selección», agregó.

Romero se alegra del «temporadón de admirar» del SPAR Gran Canaria, del «exitazo» de estar en la Final Four de la Euroliga del Perfumerías de Leonor Rodríguez, Mayte Cazorla y Umo Diallo y del ascenso del Ferrol de Patricia Cabrera, Natalia Rodríguez y Laura Fernández. «El baloncesto femenino canario está de enhorabuena porque han sido todo éxitos», subraya. Orgullo del terruño.