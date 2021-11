Román Rodríguez respalda la luchada solidaria por La Palma

Muchos luchadores no entienden la postura federativa y así lo han expresado vía redes sociales. / P.R.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, emitía un vídeo en redes sociales haciendo justo lo contrario. «Es una muy buena noticia la luchada benéfica del 20 de noviembre de Vecindario porque vuelve la lucha a los terreros y lo hace por un motivo absolutamente justificado, en favor de los damnificados del volcán de La Palma. Agradezco y felicito a los organizadores porque vamos a tener un evento deportivo de primer orden, necesitado y apetecible después de la ausencia dieciocho meses de los terreros y por una causa muy justa. Agradezco la iniciativa y es un objetivo muy loable ayudar a nuestros hermanos palmeros», dijo.

En el lado opuesto, ayer la insular de Gran Canaria, que desde un principio se había puesto al servicio de grupo de luchadores organizadores de la luchada, para colaborar en todo lo que fuera posible, se desmarca.

En la nota pública emitida, dice textualmente que «la Federación de Gran Canaria se declara sin competencias ante la luchada Todos con la Palma». Al acudir luchadores no adscritos, la competencia es de la Regional.

Después de hacer una alegato a la legalidad prosigue diciendo que «al no haber obtenido comunicación por parte las citadas autorizaciones, las cuales deberían haber sido facilitadas desde la Federación Regional, la institución grancanaria se ve en la obligación de solicitar a la Comisión Organizadora de esta luchada que asuma las peticiones solicitadas al ente federativo insular como propias, ya que, muy a su pesar, la Federación de Gran Canaria no puede participar en la celebración de un evento que no cuenta con los permisos establecidos reglamentariamente».

El mundo de la lucha no sale de su asombro y la indignación es grande por este comunicado. Vía redes sociales las expresiones no son algunas nada agradables hacia el ente federativo por el cambio de postura, ya que hace mes y medio, el propio presidente Enrique Rodríguez apoyó todo.

Otro argumento que no entienden los luchadores es que la insular de Gran Canaria quiera cumplir de manera escrupulosa la legalidad en este tema, pero cierra los ojos y mira para otro lado con el presidente de la regional, Francisco Rivero, que se salta el artículo 14 de los Estatutos de la Federación de lucha, pues al haberle dimitido más del 50% de su lista cerrada original, esta cesado de hecho.