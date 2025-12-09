Rogelio Peñate cierra 2025 firmando una barrica en Destilerías Arehucas
El copiloto mundialista de rallys, agasajado en la emblemática empresa de Arucas
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:31
Rogelio Peñate ha querido cerrar el año 2025 firmando una barrica en Destilerías Arehucas, que le recibió este lunes, encabezada por su presidente, Rafael Méndez, para agasajarle.
El copiloto de Santa Lucía, que en 2024 hizo historia con el Mundial que logró en su categoría junto a Diego Domínguez, culmina, con este acto simbólico, otra temporada de éxitos y relevancia internacional.
«Del trabajo y la pasión, un Mundial y el mejor ron», escribió Peñate de su puño y letra antes de recibir un monolito conmemorativo de su visita y las felicitaciones de Méndez.