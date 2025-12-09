Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados
Rogelio Peñate, junto a Rafael Méndez en Destilerías Arehucas.
Rogelio Peñate, junto a Rafael Méndez en Destilerías Arehucas. Cober
Automovilismo

Rogelio Peñate cierra 2025 firmando una barrica en Destilerías Arehucas

El copiloto mundialista de rallys, agasajado en la emblemática empresa de Arucas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:31

Comenta

Rogelio Peñate ha querido cerrar el año 2025 firmando una barrica en Destilerías Arehucas, que le recibió este lunes, encabezada por su presidente, Rafael Méndez, para agasajarle.

El copiloto de Santa Lucía, que en 2024 hizo historia con el Mundial que logró en su categoría junto a Diego Domínguez, culmina, con este acto simbólico, otra temporada de éxitos y relevancia internacional.

«Del trabajo y la pasión, un Mundial y el mejor ron», escribió Peñate de su puño y letra antes de recibir un monolito conmemorativo de su visita y las felicitaciones de Méndez.

Ver 10 fotos
Cober

Publicidad

Top 50
  1. 1 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  2. 2 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La cementera tiene doce meses para liberar el muelle desde que presente el plan de desalojo
  8. 8 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  9. 9 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»
  10. 10 Atacó presuntamente a su vecino con tres cuchillos y le asestó siete puñaladas en Gáldar: piden nueve años de cárcel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rogelio Peñate cierra 2025 firmando una barrica en Destilerías Arehucas