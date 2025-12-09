Rogelio Peñate cierra 2025 firmando una barrica en Destilerías Arehucas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 12:31 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Rogelio Peñate ha querido cerrar el año 2025 firmando una barrica en Destilerías Arehucas, que le recibió este lunes, encabezada por su presidente, Rafael Méndez, para agasajarle.

El copiloto de Santa Lucía, que en 2024 hizo historia con el Mundial que logró en su categoría junto a Diego Domínguez, culmina, con este acto simbólico, otra temporada de éxitos y relevancia internacional.

«Del trabajo y la pasión, un Mundial y el mejor ron», escribió Peñate de su puño y letra antes de recibir un monolito conmemorativo de su visita y las felicitaciones de Méndez.

Ver 10 fotos Cober

Temas

Automóviles

Rally

Homenaje