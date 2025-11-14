El Rocasa recibe al invicto Mecalia Atlético Guardés en un partido de alto voltaje

El partido se llevará a cabo este sábado a partir de las 18:30 horas en el pabellón Insular Antonio Moreno, siendo la última jornada antes del «receso» por el Mundial

El Rocasa Gran Canaria aspira a prolongar su dulce estado de forma ante el Mecalia Atlético Guardés, segundo clasificado y uno de los dos únicos equipos invictos hasta la fecha, en el partido de la 11ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola que les enfrentará este sábado en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde (18:30 horas).

El conjunto grancanario, que volverá a actuar como local tras imponerse al Elda Prestigio la semana pasada, tiene a tiro la oportunidad de alargar a cinco el número de victorias consecutivas antes del parón por el XXVII Campeonato del Mundo, que se celebrará conjuntamente en Alemania y Países Bajos del 26 de noviembre al 14 de diciembre, y el hecho de que el rival sea uno de los equipos más en forma con seis triunfos seguidos no quita el sueño a las jugadoras del equipo teldense: «Sabemos que nos mediremos a un cuadro fuerte y duro, pero también el Rocasa lo es. Será un encuentro bonito y emocionante en el que tendremos que morir en defensa y en ataque para conseguir una victoria que apretaría la parte alta de la liga», aseguró Lourdes Guerra.

La portera grancanaria enfatizó en la importancia de lograr los dos puntos en juego para «no sólo acercarnos a los de arriba y pelear por todo, que es nuestro objetivo, sino para abrir brecha con los equipos que tenemos por debajo y llegar al parón, que será largo, en una posición cómoda», apostilló.

Por su parte,el máximo responsible técnico del Rocasa Gran Canaria, Carlos Herrera, recurrirá a las mismas quince jugadoras del último envite para disputar un partido que califica de «súper complicado», ante un rival «que ya lo hizo muy bien la temporada pasada con un primer puesto en la liga regular y que resulta muy difícil de batir. Lo demuestra su trayectoria en la liga, donde no han perdido ni un solo partido con tan solo un empate», apuntó.

El técnico teldense señaló, a modo de claves, «la necesidad de mejorar en defensa y estar más acertadas en ataque» y el aliento de la afición de Las Remudas: «La grada nos va a apoyar a tope desde el primer minuto para ganar y marcharnos al parón con los deberes hechos», expresó convencido.

El precedente más reciente entre ambos equipos se remonta al mes de agosto en plena pretemporada, cuando el Rocasa se impuso en el Memorial Julio Gilsanz en Pontevedra por un ajustado 27 a 25. En la competición doméstica, las pontevedresas se han impuesto en los últimos cinco partidos, racha que está dispuesta a romper el cuadro teldense con el calor de su afición como gran argumento.

El Mecalia Atlético Guardés viene de superar la tercera ronda de la EHF European Cup y ocupa la segunda plaza de la tabla clasificatoria en la competición nacional con 19 puntos, dos puntos menos que el Bera Bera, a falta del partido de mañana.

Las gallegas cuentan sus partidos por victorias (9), llega a la isla con seis triunfos seguidos, y solo ha cedido un empate en casa, precisamente ante el líder, en el pabellón De A Sangriña en la cuarta jornada.

Unos números sobresalientes que convierten al equipo entrenado por Ana Seabra en uno de los más temibles y complicados de superar de la competición. Un bloque muy compensado y equilibrado que practica un juego colectivo difícil de igualar. Así, en ataque las más destacadas son Cecilia Cacheda González con 35 goles y Elena Martínez Ruiz, la capitana María Sancha González y Lorena Téllez Delgado, las tres con 31 dianas.

El Rocasa Gran Canaria y el Mecalia Atlético Guardés se verán las caras mañana sábado, 15 de noviembre, a partir de las 18:30 horas en el pabellón Insular Antonio Moreno, con motivo de la 11ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola con el arbitraje de José Antonio Huertas Herrador y Antonio Javier García Del Salto.