El Rocasa Gran Canaria se impone con claridad al Conservas Orbe Zendal Porriño (25-20)

El conjunto teldense cierra la jornada en la parte alta de la tabla tras un partido superlativo de la lateral Eider Poles

Escasos días después de su exigente visita a Valladolid, el Rocasa Gran Canaria regresó al Pabellón Antonio Moreno con la misión de reencontrarse con su mejor versión ante un rival directo: el Conservas Orbe Zendal Porriño. El choque, correspondiente a la octava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, se presentaba como una cita crucial para las teldenses, que buscaban consolidarse en la zona alta de la tabla y reforzar su confianza tras un inicio de temporada irregular.

El conjunto dirigido por Carlos Herrera afrontaba el encuentro con la sensible baja de María González, una de sus piezas clave en el extremo, aunque repetía convocatoria con la joven Ada Aparicio, del filial, que sigue sumando minutos y experiencia en la máxima categoría. Pese a las ausencias, el Rocasa saltó a la pista con una idea clara: imponer su ritmo desde la defensa y aprovechar la velocidad en la transición para desbordar al conjunto gallego.

Los primeros compases fueron de tanteo. Ambos equipos mostraron imprecisiones en ataque y necesitaron varios intentos para abrir el marcador. Fue María Zaldúa quien rompió el hielo para las locales, transformando una acción de fuerza en los seis metros. Ese tanto sirvió como punto de inflexión para las grancanarias, que empezaron a asentarse en el partido. En portería, Lulu Guerra volvió a erigirse en una auténtica muralla, encadenando intervenciones de mucho mérito que desesperaron al ataque visitante.

Con el paso de los minutos, el Rocasa comenzó a marcar el ritmo del encuentro. Desde el extremo, Mavi de Oliveira volvió a demostrar su capacidad de adaptación, firmando goles importantes pese a actuar fuera de su posición habitual. Zaldúa siguió mostrándose muy activa en la línea de seis metros, luchando cada balón y convirtiendo en gol la mayoría de sus oportunidades.

El Porriño, sin embargo, no se lo puso fácil. Las gallegas supieron mantenerse en el partido gracias a su buena circulación de balón y a la intensidad en defensa, que les permitió evitar que la brecha en el marcador se ampliara durante gran parte del primer tiempo. No obstante, la inspiración de Eider Poles, siempre fiable desde los siete metros, y su acierto en momentos clave, impidieron que el cuadro visitante pudiera igualar la contienda.

El esfuerzo defensivo del Rocasa, combinado con la velocidad al contraataque, resultó determinante para abrir hueco en el marcador. En el minuto 19, un parcial favorable de las teldenses colocaba el 11-7, obligando al técnico gallego, Ismael Martínez, a solicitar su primer tiempo muerto. Pero el Rocasa no bajó el ritmo. Maja Portillo, recién incorporada a la pista, aprovechó cada balón filtrado desde la primera línea para sacar petróleo en la posición de pivote.

Uno de los momentos más destacados de la primera mitad llegó de las manos —y los pies— de Lulu Guerra, que aprovechó un error rival para marcar desde su propia portería un gol de 35 metros que levantó al público de sus asientos y forzó el segundo tiempo muerto del Porriño. La guardameta, en estado de gracia, continuó frustrando a las atacantes gallegas, que erraron hasta tres lanzamientos de siete metros por medio de Paulina Pérez, incapaz de superar la inspiración de la portera local.

Ni siquiera el arriesgado planteamiento ofensivo con tres pivotes que ensayó Ismael Martínez logró alterar el rumbo del encuentro. El Rocasa siguió firme y, tras un nuevo tiempo muerto solicitado por Carlos Herrera para mantener la intensidad, se marchó al descanso con una ventaja sólida de 15-11, dejando muy buenas sensaciones en su juego colectivo.

Tras la reanudación, el Porriño salió con intención de recortar distancias, presionando más arriba y buscando mayor verticalidad en ataque. Sin embargo, la falta de acierto de las visitantes volvió a condenarlas ante una defensa canaria que funcionó como un bloque. En cambio, el Rocasa mantuvo la serenidad y continuó ejecutando su plan con paciencia. En ataque, Eider Poles asumió galones, liderando el juego ofensivo junto a Almudena Rodríguez, que volvió a ser una amenaza constante desde la primera línea.

Poles, letal desde los siete metros, amplió la renta y dio continuidad al dominio local, mientras que el Porriño intentaba resistir a través de Paulina Pérez, quien, con un gran lanzamiento desde los nueve metros, redujo la diferencia a cuatro goles. No obstante, la respuesta del Rocasa fue inmediata: con un juego más rápido y fluido, las teldenses firmaron un parcial que colocó el marcador en 21-15, obligando de nuevo a las visitantes a detener el juego.

A partir de ahí, el partido entró en una fase controlada por las grancanarias. Las rotaciones introducidas por Herrera mantuvieron la intensidad defensiva y la eficacia ofensiva. Martina Lang amplió la ventaja con un tanto en apoyo que devolvía los siete goles de margen a las locales, que afrontaban los últimos minutos con tranquilidad y confianza.

En el tramo final, el técnico canario aprovechó para dar minutos a las jóvenes Inés Collado y Ada Aparicio, dos jugadoras formadas en la cantera que siguen ganando protagonismo en el primer equipo. La afición del Antonio Moreno reconoció el esfuerzo de todo el grupo, especialmente el de Lulu Guerra, que puso el broche al encuentro con una parada espectacular en el último minuto, asegurando un triunfo redondo por 25-20.

La máxima goleadora del partido por parte del Rocasa Gran Canaria fue Eider Poles, con seis tantos, consolidándose como una de las jugadoras más regulares y determinantes del equipo en este inicio de temporada. Su acierto, junto con la solidez defensiva y la aportación coral del grupo, permitió al Rocasa sumar una victoria de enorme valor.

Con estos dos puntos, el conjunto teldense asciende al cuarto puesto de la clasificación con 10 puntos, empatado con el Conservas Orbe Porriño y el Costa del Sol Málaga, en una zona noble de la tabla que promete una lucha apasionante.

El próximo compromiso del Rocasa Gran Canaria será el 1 de noviembre, a las 18:30 horas (hora canaria), en el Pabellón Esperanza Lag, donde se medirá al CBM AtticGo Elche, noveno clasificado con 6 puntos y vigente campeón de la liga regular. Una cita exigente ante un rival de entidad, pero también una nueva oportunidad para seguir sumando y demostrar que el Rocasa vuelve a mirar hacia lo más alto.

