El Rocasa despide la temporada con una derrota en su casa ante el Bera Bera (27-33)

Día de despedidas y de cierre en el Antonio Moreno. El Rocasa Gran Canaria no pudo conseguir la victoria ante el Super Amara Bera Bera en un partido igualado en el que un parcial vasco en la segunda mitad fue decisivo. Las de Robert Cuesta no bajaron los brazos y pelearon por recortar distancias, pero finalmente no lo lograron.

El arranque del partido fue igualado, pero con mucho ritmo anotador. Super Amara Bera Bera hizo prevalecer en esos primeros instantes una mínima renta. Sin embargo, las amarillas estaban funcionando bien a nivel defensivo y Silvia Navarro daba mucha seguridad en la portería. Tras 5 minutos algo frenéticos, las guardametas se erigieron como protagonistas. A pesar de ello, la velocidad de ambos conjuntos volvió a subir y los goles fueron cayendo para los 2 lados (8-9).

Un disparo de Esther de Miguel que se marchó al larguero supuso un aviso que acabó siendo una realidad. El Rocasa Gran Canaria devolvió el parcial de 2-0 e igualaba la contienda (13-13). El mejor repliegue de las insulares y la gran actuación de Silvia Navarro estaban siendo claves. Tras el empate, una exclusión de Alba Spugnini hizo un poco cuesta arriba la persecución isleña, aunque Katarina Pavlovic fue la encargada de minimizar daños con dos cañonazos desde la larga distancia.

Sin duda, el Antonio Moreno estaba disfrutando con un encuentro de categoría, muy parejo y de muchos goles. Con ese panorama, llegó el descanso y Super Amara Bera Bera se mantuvo firme para seguir con una mínima renta de ventaja (16-17).

Las chicas de Imanol Álvarez empezaron a encontrar mejores sensaciones y fueron directas a intentar recuperar su ventaja. De hecho, lo consiguieron y fueron con todo hasta recuperar la ventaja, aunque el Rocasa no quiso esperar para devolver la moneda. En esos momentos de mucha igualdad, una mala caída de María Gomes paró el partido. La andaluza tuvo que ser atendida y se marchó al banquillo. Por otro lado, María González se llevó un golpe en la cara por el que también tuvo que recibir atención médica. Fueron unos minutos bastante accidentados sobre la pista.

Tras esos instantes que frenaron el ímpetu de ambos equipos, Bera Bera consiguió salir algo más reforzado gracias a su mayor acierto ofensivo (24-26). Robert Cuesta decidió pararlo con un tiempo muerto, ya que la exclusión de Manu Pizzo complicó un poco la situación. Justo en ese momento, las insulares se quedaron sin pólvora ofensiva y las vascas aprovecharon la situación para alargar un parcial que les dio la máxima ventaja del partido a menos de 7 minutos para la conclusión final (24-29).

A pesar de una gran reacción insular con un parcial de 2-0 muy rápido tras tiempo muerto, Bera Bera aguantó el tipo para quedarse con la victoria y con los 2 puntos. De esa manera, el Rocasa Gran Canaria dio por terminada la temporada 2021-22 como terceras clasificadas, pero con el gran éxito de ser campeonas de la EHF European Cup. Hoy lucharon hasta el final para intentar finalizar con un triunfo, aunque el acierto visitante en un momento de la segunda parte fue clave (27-33).