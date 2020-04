Reunión con LaLiga por el protocolo sanitario para los entrenamientos en grupo

Una reunión telemática convocada por LaLiga para entrenadores y capitanes de Primera y Segunda División, y que se celebrará a lo largo de la semana que mañana comienza, es el evento estrella en la agenda de la UD Las Palmas a corto plazo. Días atrás, en el club ya se recibió un borrador en el que se detallaba el protocolo a seguir cuando se proceda a la vuelta a los entrenamientos, cuestión que no tiene fecha y depende de las autoridades políticas y sanitarias, y será este asunto sobre el que gire el intercambio de impresiones entre los citados. Pepe Mel, en su condición de máximo responsable técnico del equipo, con la posibilidad de que esté conectado, además, algún auxiliar suyo, y Aythami, Mantovani, Dani Castellano y De la Bella, los cuatro encargados de portar el brazalete, son los profesionales que representarán a la plantilla en este cónclave a distancia.

No se espera nada más allá que una declaración de intenciones y un llamamiento a la tranquilidad ante la falta de novedades. Lo que impide dar respuesta a la gran pregunta de cuándo volverá a jugarse es que el fútbol no puede ir más rápido que una sociedad ahora condicionada por una pandemia mundial. Y además de la obligación de esperar a que todo se vaya normalizando, nadie esconde que hay una serie de condicionantes que van a marcar la agenda para cuando se levante el estado de alarma ahora vigente. La manera en la que se configure el calendario pendiente, así como si se puede o no abrir los estadios al público, opción que, a día de hoy, parece remota, centran también las inquietudes del gremio.

Por si fuera poco, las discrepancias públicas e irreconciliables entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Javier Tebas, máximo mandatario de LaLiga, tampoco colaboran en dibujar un panorama mínimamente halagüeño. Además, con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), encabezada por David Aganzo, también se han escenificado distanciamientos, con el anuncio de una denuncia en los tribunales a Rubiales por grabar y difundir el contenido de una reunión sin consentimiento como último capítulo.

En la UD aguardan acontecimientos con la previsión de que «esto irá para largo», según deslizan fuentes internas a propósito del parón actual. De hecho, el trabajo físico que realizan en sus domicilios los jugadores, con la supervisión de los técnicos, se ha orientado bajo la premisa de que aún restan por delante varias semanas para poder regresar a la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Y una vez se dé ese paso, los plazos se ampliarán por la necesidad, ya por todos expuesta, de realizar una pequeña pretemporada de activación y nunca inferior a quince días.

En este sentido, las instrucciones de Mel a los suyos van por la dirección de armarse de paciencia y aislarse de todos los rumores que surgen a diario con las fechas elegidas para retomar la competición. Los jugadores saben que conocerán antes que nadie, y por parte de la entidad, qué acontece cuando llegue el momento y tenga el carácter de oficialidad pertinente.