El refuerzo para el centro del campo viene de ser internacional con Brasil: Fernando

Fernando Lucas Martins (Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 1992) firmará en breve su contrato por la UD hasta junio de 2023, después de que las partes lo hayan dejado «todo acordado», y será el mediocentro que ocupe la vacante dejada por Sergio Ruiz en la plantilla. Tendrá Pepe Mel, de esta manera, el refuerzo que venía demandando para la zona ancha en la que dispone de Loiodice, Mfulu y Fabio como pivotes puros, ya que no cuenta con Unai Veiga y Maikel Mesa. Tal y como dejó claro en su comparecencia del lunes Miguel Ángel Ramírez, el club no contempla más altas porque se confía en lo que se ya tiene y considerando la recuperación de todos los lesionados para arrancar 2022. El deseo de Mel de otro delantero «no consta», por lo que la de Fernando, salvo sorpresa, será la única entrada en esta ventana de pases.

Formado en el Gremio (2009-2013), pronto cruzó el Atlántico para cubrir etapas en el Shakthar Donestk (3013-2015), Sampdoria (2015-2016) y Spartak de Moscú (2016-2109). Por cerca de 15 millones de euros fue adquirido por el Beijing Guoan de China, donde ha permanecido los dos últimos años y cuyas filas coincidió con Jonathan Viera. El capitán de la UD no ha dudado en avalar su llegada y ha servido, también, de intermediador para darle a Fernando las mejores referencias del club y de la isla. En condiciones normales, el centrocampista, internacional absoluto con Brasil en 8 ocasiones, ganando la Copa Confederaciones de 2013, estaría fuera del alcance de Las Palmas por su caché y cartel. El trabajo del presidente y la dirección deportiva terminó por allanar el camino. Las referencias hablan de un futbolista de recorrido y llegada, con buen toque de balón y el diferencial que le da su larga experiencia profesional al más alto nivel. Desde que se puso su nombre encima de la mesa hubo unanimidad en lanzarse a su fichaje por el perfil contrastado que ofrece.

Sin jugar desde hace un año por la pandemia que ha paralizado el fútbol en China, ahora queda libre y no ha dejado de entrenar en su país.