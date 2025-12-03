La entidad premió a los primeros clasificados de las diferentes citas de juegos de mesa que se han desarrollando en los últimos dos meses

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

El Real Club Victoria cerró la celebración de su 115 aniversario con la entrega de trofeos a los primeros clasificados de las diferentes competiciones de juegos de mesa que se han venido desarrollando durante los últimos dos meses, en los que ha durado esta importante conmemoración de la entidad porteña. Más de una decena de premios se entregaron en este acto de clausura importante y significativo.

En el torneo de dominó, coparon las tres primeras posiciones las parejas compuestas por Alexis Cruz y Óscar Cambeiro, campeones; Manolo Santiago y Roque Viera, subcampeones; y Carmelo y Rubén Quintana, terceros.

Por otro lado, en el torneo de zanga, los vencedores fueron los equipos formados por Yayo Figueras, Pepe Ramírez y Germán Socorro, primeros; Antonio Hernández y Pedro Cejudo, segundos; y Eugenio del Toro, Manolo Santana y Juan Ramos, terceros.

Al mismo tiempo. en los juegos de mesa con total participación de féminas ganaron por este orden: Pepita Martín, Carmen Rodríguez y María Luisa Hernández, en chinchón; Pepita Martín, Mary González y Carmelina Valerón, en continental.

Amistad y deportividad

Por último, en el torneo de canasta del Real Club Victoriase impusieron Carmelina Valerón y Fermina Arbelo, quienes consiguieron el primer puesto; Fátima Armas y Lali García, el segundo; y Pilar Iglesias y Sisa Velázquez ocuparon la tercera plaza.

Después de la entrega de trofeos, realizada por diferentes directivos del Real Club Victoria, se ofreció un refrigerio a los participantes, que compartieron unos gratos momentos de camaradería, como ya lo hicieran durante las competiciones celebradas en este periodo, en las que reinó la deportividad y amistad.