El Real Club de Golf de Las Palmas celebra la Copa Palmer, el trofeo más antiguo de España

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:14 Comenta Compartir

El Real Club de Golf de Las Palmas acoge este fin de semana una nueva edición de la Copa Palmer, el trofeo más antiguo de golf en España y uno de los referentes históricos del golf europeo, además de una de las competiciones deportivas más longevas de todo el país. Forma parte de las siete copas centenarias que conserva el club, auténtico patrimonio deportivo del golf nacional.

El torneo, valedero para el ranking mundial amateur (WAGR), comenzará en el campo situado en Bandama este viernes a las 08:30 horas, disputándose a 54 hoyos bajo la modalidad individual Stroke Play Scratch -gana quien complete el recorrido con el menor número total de golpes, sin aplicar hándicaps-. En total participarán 81 golfistas, de los cuales 21 son de fuera de la isla, procedentes de otros lugares del Archipiélago y de la Península. Los ganadores absolutos en categoría masculina y femenina recibirán como premio una réplica de la Copa Palmer.

La competición contará con tres categorías masculinas y dos femeninas. En el cuadro masculino se jugará la primera categoría scratch (hándicap de 0 a 11,4), segunda categoría scratch (hcp de 11,5 a 23,4) y tercera categoría scratch (hcp de 23,5 a 32,0). En el cuadro femenino habrá primera categoría scratch (hcp de 0 a 18,4) y segunda categoría scratch (hcp de 18,5 a 32,0).

Ampliar C7

En la edición de 2024, David Vega se impuso con un total de 207 golpes (68, 68 y 71) e Isabel Ping Martínez con 222 golpes (80, 72 y 70), conquistando de forma brillante la prestigiosa Copa Palmer. Ambos jugadores vencieron con un margen de un único golpe de ventaja, lo que refleja la competitivad y el nivel que suele caracterizar este emblemático evento.

Historia del golf europeo

La Copa Palmer fue instituida por el industrial y político británico Walter Palmer (1858-1910), miembro, de 1900 a 1906, de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico. Actualmente, es la joya de la corona del RCGLP y un símbolo de su legado. En 2024 el trofeo cumplió 130 años, y actualmente una réplica del mismo está expuesta en el R&A World Golf Museum de St Andrews, el museo de golf más importante del mundo.

En 1994 se celebró el centenario de la Copa Palmer con un match entre España (Severiano Ballesteros y José María Olazábal) y las Islas Británicas (Colin Montgomerie e Ian Woosnam).