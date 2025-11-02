Rafael González y Blanca Gómez-Balboa, campeones de la Copa Palmer en el Real Club de Golf de Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

La Copa Palmer 2025 bajó este domingo el telón a una edición memorable en el Real Club de Golf de Las Palmas, escenario del trofeo más antiguo del golf en España. Tras tres jornadas disputadas bajo la modalidad Stroke Play Scratch y valederas para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), Rafael González y Blanca Gómez-Balboa se proclamaron campeones absolutos, inscribiendo su nombre en el histórico palmarés del torneo instaurado en 1894.

Rafael González, del Real Club de Golf de Tenerife, confirmó su buenos días anteriores y cerró el torneo con un total de 209 golpes, después de firmar vueltas de 67, 67 y 75. Aunque su última vuelta no le permitió mejorar su hándicap, la amplia ventaja construida en la jornada del sábado resultó decisiva para asegurar una victoria incontestable. Se impuso con nueve golpes de diferencia sobre Javier de Béthencourt -Real Club de Golf de Las Palmas-, segundo clasificado con 218 golpes, mientras que Rafael Fajardo -también del RCGLP- completó el podio con 221 golpes.

En la competición femenina, Blanca Gómez-Balboa -Real Sociedad Hípica Española, de Madrid- rubricó un triunfo de enorme mérito con un total de 213 golpes y un rendimiento muy regular a lo largo del fin de semana. La golfista firmó la única vuelta bajo par del día, un brillante 70 en la ronda final, que le permitió ampliar su ventaja y conquistar el título con autoridad. El podio lo completaron Nerea Garrido, segunda con 231 golpes, e Isabel Ping, tercera con 235 golpes.

Triunfos en 2ª categoría y hándicap

En la 2ª categoría scratch masculina, el vencedor fue Luis Miguel Pablos, con un total de 259 golpes tras tres jornadas de competición. En la clasificación hándicap masculina, el triunfo correspondió a Leopoldo Morello con 208 golpes como total neto, mientras que en hándicap femenina la ganadora fue Minerva Sintes con 220.

La entrega de premios puso el broche de oro a un fin de semana de gran ambiente deportivo en Bandama, donde jugadores, familiares y público pudieron disfrutar de una cita histórica que forma parte del patrimonio del golf nacional. Los ganadores, Rafael González y Blanca Gómez-Balboa, recibieron una réplica del señero trofeo de manos del presidente del Real Club de Golf de Las Palmas, Salvador Cuyás. La Copa Palmer, cuya réplica también se exhibe en el R&A World Golf Museum de St Andrews, volvió a demostrar por qué es uno de los trofeos más emblemáticos del calendario amateur español.