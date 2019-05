Rabaseda gana el Premio Moriana

Reconocimiento al trabajo y al sacrificio. La entrega de Xavi Rabaseda no ha pasado desapercibida por los aficionados amarillos y mañana recogerá, antes de dar comienzo el choque ante el Barça Lassa (18.30 horas), el Premio CANARIAS7 - Pepe Moriana Santisteban. El alero catalán ganó el duelo individual a Jacob Wiley y a Marcus Eriksson (seleccionados por 15 periodistas especializados y que siguen semanalmente la actualidad del equipo), convirtiéndose así en el jugador elegido por la grada como el más destacado de la temporada.

Su perseverancia y su espíritu de superación le han llevado a ser uno de los más queridos por la hinchada. Sus gestos de ira y de celebración en sus disputas nunca pasan desapercibidos, así como su hambre insaciable. Xavi no es de superar los 30 puntos ni de anotar cinco triples seguidos, pero es uno de esos deportistas que todos quieren tener en su equipo. «Lo que de verdad destaco de él es su compromiso, su día a día. No es una estrella. No destaca por las estadísticas que hace, que a veces también, pero su compromiso y su trabajo sucio te obligan a querer tenerlo siempre en tu equipo», halagó Pedro Martínez, técnico del Granca. Y lo que dice el jefe, siempre va a misa.

«Es de los pocos trofeos individuales que voy a tener», comentaba entre risas Rabaseda durante el almuerzo en El Embarcadero, donde conoció a Pepe Moriana, fundador del CB Gran Canaria y por el que el trofeo lleva su nombre y apellidos.

«Estoy muy agradecido por el reconocimiento de la afición. Es bueno que los jugadores intentemos conectar con ellos porque son los que están siempre a nuestro lado, en las victorias y en las derrotas», aseveró Rabaseda, quien, además, reconoció su vínculo con la gente de la isla. «No soy de los jugadores que más puntos mete ni el más vistoso y que te agradezcan de esta forma el trabajo que haces en la cancha es para estar muy contento», expresó el alero, que la campaña que viene cumplirá su quinto año en el Gran Canaria. «Esto es una motivación extra para seguir haciéndolo bien», destacó.

«Cada año intento mejorar y este me he sentido bastante bien en lo personal. Estamos en una situación complicada y ahora estamos mejorando», avisó el jugador, que mantiene el optimismo para ganar mañana en el Arena al Barça Lassa. «Ya le ganamos en Europa y estamos cerca de conseguir la permanencia», afirmó Rabaseda, que confía ciegamente en salvar la categoría.

Por otra parte, Pedro Martínez, entrenador jefe claretiano, aplaude el compromiso del alero: «Cuando eres reconocido por los aficionados es por algo más que por la calidad técnica y Xavi tiene mucho compromiso».

Enrique Moreno, presidente del club, tampoco reparó en elogios para Rabaseda: «Lo merecía este año, el pasado, el anterior y lo merecerá el que viene. Su esfuerzo y su implicación es indudable. Es todo corazón y ama al Gran Canaria. Creo que tiene sangre amarilla por las venas, estoy seguro de que, si le pinchamos, le sale sangre amarilla».

Así pues, Xavi Rabaseda recogerá su merecido premio mañana ante el equipo que le vio crecer y lo hará haciendo lo que mejor sabe hacer: batallar.