«Quiero ser campeón del mundo»

— Recién llegado a casa desde Rusia y no se separa de su cinturón de campeón del título Intercontinental de la WBA...

— Hice escala en Milán antes de coger el vuelo a Gran Canaria y en el aeropuerto, al pasar los controles de seguridad, me pedían el cinturón para verlo y hacerse fotos... Es que es precioso. Y ya es mío. Bastante trabajo que me ha costado conseguirlo. Mi primer título como profesional no puede ser mejor.

— Hoy está en la cima, pero hace unos meses, antes de su entrada en el boxeo profesional, atravesó una etapa de dudas que puso en peligro su carrera. ¿Qué piensa cuando mira para atrás ahora?

— Hace un año estaba muerto, Hay que decirlo así de claro. Me daba un poco de miedo dar el salto al profesionalismo, había tenido alguna lesión, no tenía buenas sensaciones... Es verdad que nunca he perdido la confianza en mí, pero cuando nada sale, lo ves todo negro. Por fortuna, encontré en Carlos Formento todo el apoyo del mundo para volver a recuperar mi nivel y, gracias a mi mánager, Karim Bouzide, ahora estoy con Patriot Boxing y saboreando este gran momento. Sin ellos y mi familia y mi novia no podría haber conseguido esto.

— ¿Arriesgó todo a hacerse profesional cuando su carrera, tras arrasar en el campo amateur y haber sido olímpico, estaba en peligro?

— Así es. Era dar el salto o no. Decidí que había llegado mi momento, con 23 años y una buena experiencia nacional e internacional. Y visto lo que ha pasado, para nada me arrepiento. En cuatro peleas, cuatro victorias y un título. Y lo que queda por venir, que será mejor si me respetan las lesiones y sigo trabajando como hasta ahora.

