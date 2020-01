Que nadie despierte al Tamaraceite

Sigue la fiesta en el barrio de Tamaraceite, que esta noche acogerá, por primera vez en su historia, a un equipo de Primera División sobre el sintético del Juan Guedes. La nueva Copa del Rey tiene estas cosas y aquí los millones importan poco. Así cayó el Almería hace dos semanas, un coloso en la categoría de plata del fútbol español. Ahora llega el Granada y nadie quiere despertarse de este sueño.

El vigente campeón de la Tercera División canaria, y que el verano pasado acarició el ascenso a la categoría de bronce, saldrá al césped sin cadenas. Ya lo avisaban David González y David García en la previa. No hay miedos ni temores. Nadie quiere perderse el choque y Chus Trujillo, técnico del cuadro local, solo tendrá a Asdrúbal Padró, héroe en la anterior eliminatoria, como sancionado al ser expulsado por doble amarilla.

Con todo, se espera un ambiente festivo. El lleno en las gradas será absoluto unas 1.200 personas se dejarán la garganta para empujar al Tamaraceite en su sueño por cargarse a otro poderoso. Para ello Trujillo le ha pedido esta semana a los suyos que sean desvergonzados. Que crean en su fútbol. Que no ganaron la Liga el curso pasado ni casi logran subir de categoría por regalo divino. El preparador isleño quiere que sus pupilos disfruten de esta oportunidad y que se lo dejen todo en el campo.

Los isleños se encomiendan a la veteranía de David García en mil batallas, al poderío aéreo de Alberto, a la magia de David González, a la brega incansable de Eros, a los pulmones infinitos de Aythami Álvarez o al descaro de Zizu en los costados. Hay materia prima y en la entidad lo saben. Además, y por si fuera poco, la ilusión jugará un papel fundamental para igualar un poco las fuerzas.

Enfrente, un Granada que ha sorprendido a todos por su buen hacer en la élite, donde actualmente ocupa la décima posición de la tabla clasificatoria y que está a tan solo cuatro puntos de los puestos europeos. Aun así, Diego Martínez, entrenador nazarí, agitará el banquillo para dar oportunidades a los menos habituales. No podrá contar con Ángel Montoro, exjugador de la UD Las Palmas, por lesión.

En Tamaraceite disfrutarán por primera vez en su historia de un equipo de Primera División, pero no quieren que sea la última vez. Nadie quiere despertarse del sueño y sacarán colmillos para intentar hincarle el diente al Granada. La expectación es máxima y ya el nombre del barrio se sitúa a nivel nacional. Ahora, otros noventa minutos (si no hay prórroga) separan a los grancanarios de la gloria absoluta. En la entidad quieren saborear el momento, pero nadie duda de que el fútbol es un deporte donde juegan once contra once y todo puede pasar. Que suene el pitido inicial y ruede el esférico. El Juan Guedes tiene ganas de vivir otra hazaña para el recuerdo.