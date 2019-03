Protesta de familias contra la directiva del Telde por la desorganización del club

Albi Silva, padre de uno de los jugadores, critica, entre otros problemas, que no dispongan de botiquines ni de botellas de agua para los críos. Vanesa Muñoz, madre de otro, se queja de que muchos como ella pagaron el equipaje completo antes de acabar 2018 y que a día de hoy aún les falten prendas. «Intentas quejarte y no puedes, porque ya no abren ni la oficina». Otro padre advierte de que los entrenadores llevan dos meses sin cobrar y que ya el año pasado el alevín dejó la liga a mitad de temporada porque se les marchó el entrenador.