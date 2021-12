La UD presenta pérdidas de 2.500.000 euros por «decisiones deportivas»

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, encabezó hoy la Junta General de Accionistas del club de este año y en la que se presentó un resultado negativo de 2.550.000 euros en su balance de cuentas debido «a decisiones deportivas relacionadas con rescisiones de contrato de jugadores».

«No tendríamos pérdidas si no hubiésemos invertido en pérdidas para ahorrar algo más de 6 millones de euros. El presupuesto está totalmente equilibrado y la cuenta de patrimonio neto a 30 de junio de 2021 es de 30 millones, cifra que se duplica y se fija en 67 millones por el acuerdo del crédito participativo de CVC», dijo el mandatario, quien añadió que es una cifra «inédita» en la historia de la institución.

Ramírez indicó que la UD tiene ahora un valor «cercano a los 150 millones de euros» en base a la tasación realizada por empresas especializadas e incidió en que el club «tiene músculo financiero» y sus dirigentes están «muy orgullosos» de la gestión que han venido realizando.

«El futuro no corre peligro si subimos o no y eso es algo que antes no sucedía», concluyó en su balance económico.