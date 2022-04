Porfi Fisac: «Tengo claro que estoy a gusto donde estoy, quiero trabajar y quiero seguir trabajando» LIGA ENDESA El entrenador del Gran Canaria, Porfi Fisac, se sinceró para la web oficial de la ACB en la sección 'No más tópicos'

El entrenador del Gran Canaria, Porfi Fisac, se sinceró para la web oficial de la ACB en la sección No más tópicos, donde recordó que es «de campo y autodidacta».

Cuestionado por si se arrepiente de haber expresado públicamente su deseo de volver al Casademont Zaragoza, el preparador segoviano aclaró que « lo que digo es que quiero a Zaragoza, que Zaragoza me trató muy bien y que algún día volveré a Zaragoza... Esto está mal, pero es lo que pienso. Lo que sí tengo claro es que estoy a gusto donde estoy, quiero trabajar y quiero seguir trabajando».

Sobre si ha tenido alguna relación conflictiva con algún jugador hasta llegar a decir «hasta aquí», Porfi Fisac manifestó que «en mi primera etapa en el Gipuzkoa, recuerdo que llegué en LEB Plata y tuvimos la suerte de subir a LEB Oro, a la ACB y, de repente, San Sebastián... Pero tuvimos la muerte de tener dos o tres fichajes que son los únicos que en mi carrera he sentido que son mercenarios».

«Sabéis el caso que me pasó con Beirán el año pasado, más conflictivo, más todo esto... Javi Beirán es un profesional como la copa de un pino. La manera que tengo de intentar que un jugador sea mejor a veces no es entendible por nadie», agregó.

Asimismo, sobre su relación con los árbitros, admitió que es «temperamental y que se equivoca, pero a veces no me gusta que traten mejor a un jugador que a un entrenador. Me parece el mejor grupo arbitral de Europa».