El Pollo de Tajaste y su huella inigualable

Si hay un ídolo para la afición lanzaroteña de Tinajo, ese podría ser Carmelo Guillén Martín, Pollo de Tajaste, el puntal que en la década de los noventa llevó a ganar todos los títulos para el equipo del municipio.

Para conocer un poco de su vida nadie mejor que su hijo, el destacado A del Unión Agüimes Cicar, Andrés Carmelo Guillén. En los prolegómenos del choque ante el Tetir y en la cafetería de su compañero de equipo, Claudio Romero, habló sobre la figura de su desaparecido padre, fallecido el 7 de octubre de 2010 cuando tenía 47 años y en un fatal accidente.

«Desde que nací, me crie en el mundo de la lucha y me enseñó todo lo que sé» manifestaba con orgullo. El mejor consejo que le dio fue «que disfrutara del deporte de la lucha y que cuando no lo hiciera, lo mejor que podía hacer era dejarlo».

Se muestra emocionado de cómo se le recuerda en el vernáculo deporte, en especial en Lanzarote. «La verdad es lo que mejor que me llevo de este mundo, al comprobar cómo la gente lo quería y el cariño que le profesaban. Conocía muchos sitios y donde quiera que voy, la gente me cuenta anécdotas y vivencias con él».

Sus principios los revive con los ojos iluminados. « Mi padre nació en Tajaste un pueblo cerca del campo de luchas. Como sus abuelos vivían en Arrecife y trabajaba en un barcito, un hombre que pasó por allí lo llevó al Altavista. Una de sus mejores luchas fue cuando fue a luchar contra el Tinajo con Quico Pérez. Cayó Quico y tuvo que tirar a todo el equipo del Tinajo. Después de eso ya lo querían ver en su pueblo luchando y así lo ficharon».

Fue un hombre tardío para el deporte. «Mi padre comenzó a luchar con 22 años y vino al Tinajo con 24 hasta que se retiró. Él no iba de puntal sino de segundo. En su primera lucha, contra el Tao con Paquito que venía de Tenerife y era el puntal, mi padre lo tumbó con su famoso sacón que practicaba».

Preguntado sobre lo más bonito que le habían dicho sobre su padre, ni duda: «Me quedo con el tipo de persona que era, la nobleza el carisma que tenía, su alegría, siempre estaba riendo».

Cuenta la anécdota que el día que ganó el campeonato de Canarias por peso en edad juvenil. «Le puse en la copa 'esta tú no la tienes', ya que me machacaba mucho y lo que sé de lucha, se lo debo todo, pero esa copa no la tenía, claro porque no luchó en juveniles».

Carmelo Guillén quería que su hijo fuera un buen luchador. «Se preocupaba tanto por mí que hizo un terrero en casa para poder entrenar conmigo, y me enseñaba. Ya con 18 años empecé a darle alguna y con 19 ya fue el accidente y me quedé sin él», lamenta.

Con su propia voz

Para conocer más cosas del puntal de Tinajo, hay que rescatar algunos párrafos de una entrevista televisiva que le hizo Javier García en 2007, para el programa 'Glorias del deporte', en la que repasaba su vida deportiva.

«Tuve la suerte de vivir una de las épocas más bonitas de la lucha canaria, donde salías a luchar, por ejemplo, en Lanzarote y sentías el calor de la gente, con 5.000 personas, lucha tras lucha, siempre todos los campos llenos y era lo que más me gustaba ya sea en Liga o en Copa. En las islas donde hay puntales que salen a luchar se llenan los terreros. La rivalidad es importante. Si no se sabe que equipo va a ganar, pues hay más igualdad y es lo que la afición desea. El Pollito fue el más grande pero no le beneficiaba a la lucha que hubiera un luchador que ganaba siempre, eso no fue bueno. Lo mejor es ser un puntal competitivo y que puedas caer, eso es mejor para la afición. La gente quiere que haya competición, que haya igualdad. En las ligas bonitas en Lanzarote, me acuerdo con Mateo Hernández de Haría. Me tiraba yo lo tiraba y había lucha y la gente no se iba, eso es lo que hace que suba la afición».

Estaba en contra de las separadas pues creía que se podía dar espectáculo. «La luchada con muchas separadas aburre a la afición, aunque cuando casi te obligan ganar es complicado. La gente quiere lucha, pero todos quieren ganar».

Inicios

Así detallaba sus inicios. «Mi caso es atípico, empecé en la lucha por casualidad. Nunca me había dado por luchar. Yo trabajaba en un bar en Arrecife y allí se hablaba de lucha. Quería hacer algo de deporte, no había hecho nada y tenía 22 años. Fui al gimnasio empecé, a hacer algo de pesas y estaba 'trancado'. Conocí a Enrique Elvira, que estaban formando un equipo en Altavista, y le comenté que iba a probar. Empecé con los juveniles y se reían de mí. Me decían que era muy largo. Pesaba 90 kilos, pero se me metió la lucha en la sangre y cada vez estaba con más ganas. Había empezado en diciembre y en febrero en una luchada contra el Tinajo, me tira el de la cola, pero yo seguí en mis trece y en pocas luchada me enfrento al Tao y tiro a Paquito que era el puntal del equipo. Después en Tinajo íbamos igualados a puntos, cae Quico Pérez y yo tumbé a 7 contrarios y ganamos. No tenía experiencia, pero se me veían maneras. Me gustó la lucha y entrenaba con intensidad. En mi primer año conseguí todo eso».

Creía que el luchador nacía y, después, se hacía. «El luchador es, como en todo deporte, nacido. Me acuerdo que yo no conocía las mañas y cuando empecé, tiraba de la camisa y así tumbé a mucha gente, por sacón de camisa sin conocerla, sin saberlo, me dio por sacar la mano. A Paquito lo tiré así. El sacón fue mi primera lucha. Después ya fui practicando y fui cogiendo mis mañas. Creo que tenía una buena cadera a lo zurdo y así incluso pude con Pedro Cano en Las Palmas. El sacón de camisa era una de las buenas, pero a Francis lo tiré de cogida de muslos, por mi estatura. A mi manera hacía muchas mañas, levantaba, me gustaba el cango por fuera...».

Sus enfrentamientos con Francis Pérez fueron de gran impacto. «Cuando agarraba con El Pollito, me fui tres veces lucha a lucha y me tiró siempre. Yo no tenía nada que perder y me acuerdo que en El Hierro levantaba a la gente en las gradas. Siempre le fui a luchar, a intentar tumbarlo, aunque al final perdía, pero al menos lo intentaba ya que el nació para la lucha y tenía unas condiciones innatas».

Ya en el Tinajo

Después de su etapa en el Altavista, contaba: «Recalé en el Tinajo, que se interesó para que fichara y además entré de policía local en el 88, en unas oposiciones. Estuve 11 años luchando y allí me retiré. Los primeros años fueron bonitos. Yo soy de Tinajo, era mi pueblo. Empecé en Arrecife por el tema del trabajo, pero me ilusionaba luchar donde había nacido. Había estado dos años en Altavista y llegué a Tinajo como destacado, no era todavía puntal. En la temporada se nos lesiona Marichal, el puntal y el primer año llevábamos las luchas arriba, pero las perdíamos. El segundo año ya quedamos campeones con diferencia de nueve puntos al segundo, además de invicto. Arrasamos y en el 89 quedamos campeones de la Liga. En el 90 tuve una lesión y no nos fue bien, pero en el 92 quedamos campeones de Liga, de Copa y de Canarias. En el 94 entramos en preferente con Fuerteventura a falta de cuatro luchas nos faltaba un punto y no lo conseguimos, siendo el Antigua de Valen Torres, el campeón. En la Regional, nos clasificamos para la fase final. El Tinajo, durante los 11 años que estuve, fue un equipo puntero, siempre con los primeros».

Tuvo noches memorables. «Los primeros cinco años no teníamos gran equipo y cada lucha tenía que tumbar 8 o 9. Una noche salí de San Bartolomé, a mí me costaba arrancar en frío, tenía miedo. Con Luis Tejera me dio las dos por la lucha de los niños y perdimos por 9, pero ese año ya no me ganó más el San Bartolomé. Los nervios me ataban mucho y hasta que no me soltaba, no empezaba a pasármelo bien».