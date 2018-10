Un canario en la constelación de estrellas

Evander Holyfield, Larry Holmes, Óscar de la Hoya, Roberto Mano de Piedra Durán, Adonis Stevenson, Marvin Hagler, Carlos Zárate o Javier Castillejo. Estrellas mundiales y legendarias del boxeo, nombres instalados en el olimpo de la eternidad, figuras que escribieron historias que pervivirán a los tiempos. Con ellos y otros tantos embajadores universales del deporte del ring compartió vivencias e impresiones el árbitro grancanario Salvador del Pino, más conocido como Pantera en honor a su padre, en la reciente 56ª Convención del Consejo Mundial de Boxeo que se celebró en Kiev (Ucrania). Invitado por su condición de colegiado de experiencia y valía en el panorama español, Pantera vivió «una experiencia insuperable» al poder interactuar y conocer a toda esta constelación de mitos que, con su presencia, engalanaron la convocatoria.

«Llevo toda mi vida en el boxeo, primero como deportista profesional y, ya luego, como juez, y he tenido la fortuna de vivir grandes momentos. Pero lo que me ha pasado en Kiev no tiene comparación. Estar al lado de auténticos ídolos, hablar con ellos, que se sienten a tu lado, te saluden... No hay palabras para describirlo. Castillejo estuvo muy cariñoso. Almorzamos juntos, dimos algún paseo y me demostró ser espectacular. Con todo lo que ganó, que tenga tantas deferencias con uno llega al corazón», relata emocionado.

La convención del Consejo Mundial se desarrolló la semana pasada y, en el transcurso de la misma, se anunciaron una serie de distinciones y reconocimientos en los que el embajador canario también tuvo protagonismo. «Me otorgaron la licencia internacional que me habilita a ejercer como árbitro en los cinco continentes, a poder estar presente en las competiciones más importantes si me designan. Es, sin duda, la cima, el sueño que tienes cuando comienzas en esto», relata emocionado.

Fueron cuatro días de clases teóricas y animaciones prácticas, con un auditorio de excepción, y en los que la flor y nata del boxeo, incluyendo campeones del mundo, dirigentes, promotores y los más reputados árbitros, actualizó conocimientos, consensuó todo tipo de directrices y marcó el camino a seguir en los nuevos desafíos que se abren. Sólo tenían hueco los elegidos y sobre Salvador del Pino recayó ese honor.

«Regreso muy motivado y con ganas de seguir dándolo todo por este deporte. Me llevo una impresión fantástica de todas las personas que conocí porque, por encima de que se trate de grandísimas figuras, detrás hay una humildad y educación que te impacta. Por si fuera poco, mi compañero de habitación fue el andaluz Francisco Alloza, al que designaron mejor juez del mundo. Un privilegio asistir a esta proclamación de un colega al que respeto y estimo», añade.

Ahora, ya con la vitola de internacional, recae sobre él una responsabilidad que asume con orgullo y entereza. «Empiezo una nueva etapa en la que sé que debo darlo todo para representar de la mejor forma al Comité de Árbitros de Las Palmas. Mis compañeros siempre me han apoyado muchísimo y para ellos va mi dedicatoria de esta titulación. Tengo una motivación máxima porque, tal y como ya me ha confirmado el delegado del Consejo Mundial de Boxeo en España, me van a tener muy en cuenta para veladas de primer nivel. No puedo pedir más, pero sí esforzarme en corresponder a la confianza que han depositado en mí», concluye con una ilusión que le desborda.