Todos los honores para Palenke

Manuel Santacruz, Palenke, toda una institución en el boxeo canario y español, recibió ayer un merecido e inesperado homenaje en los preliminares del Campeonato de Canarias que se celebró anoche en el Teleclub de Arrieta (Lanzarote). Durante 25 años seleccionador nacional, con participaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio (1964), Múnich (1972), Montreal (1976), Los Ángeles (1984) y Seúl (1988), además de innumerables campeonatos mundiales y continentales, Palenque sigue siendo, a sus 87 años, un ejemplo de vitalidad y dedicación. «Entreno mañana y tarde y no lo pienso dejar», admitía ayer poco después de que la impusieran la insignia de oro y brillantes de la Federación Canaria de Boxeo, amén de una placa de reconocimiento del municipio de Haría. «Me subieron al ring y, de repente, me encontré rodeado de amigos y personalidades. Nadie me había dicho nada y, de verdad, ha sido muy emocionante para mí en todos los sentidos», insistía el ilustre entrenador, que piensa colocar estos detalles conmemorativos «en el mejor lugar» de su vitrina particular de distinciones, que, dicho sea de paso, es kilométrica.

El presidente de la Federación Canaria, Juan Tomás Rodríguez, acompañado por Gustavo Sarmiento y Luis Vizcaya, máximos representantes de las dos federaciones provinciales, fue el encargado de imponerle a Palenque el máximo distintivo del ente, mientras que el alcalde de Haría, Marci Acuña, le entregó personalmente un detalle en nombre de todos sus vecinos. La iniciativa de hacer un acto conjunto resultó tan exitosa como justa y aplaudida.

«He dado todo lo que llevo dentro por el boxeo y sigo manteniendo toda la ilusión del mundo por enseñar a los chicos y transmitir lo que sé. Este tipo de premios los valoro con el corazón y van dedicados, precisamente, a todos aquellos que hacen que nuestro deporte crezca día a día. Y, por supuesto, no me pudo olvidar de Josefa, mi mujer, que es la que me ha apoyado siempre y ha aguantado viajes, concentraciones y largos ciclos de tiempo lejos de casa y de la familia. Ella ha sido mi baluarte y por eso quiero que quede bien claro mi tributo, se lo debo todo», insistió el emblemático preparador grancanario pero conejero de adopción, que quiso posar con su esposa ante la ovación de todos los presentes.

Y es que es imposible cuantificar la lista de méritos de un técnico ya eterno, con «alrededor de trescientas medallas» en su palmarés, según sus propias estimaciones, y que fue pionero al crear, a comienzos de la década de los noventa, la primera escuela de boxeo en Canarias, todavía en activo en Haría, la tierra en la que estableció su residencia y que no ha parado de prestigiar con su aportación al mundo del boxeo y del deporte en general.