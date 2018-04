Renata frustra los sueños del campeón

No se escapaba el Rocasa. Las paradas de Renata Lais eran oxígeno puro para el Mavi. Las sacaba de todos los colores. Antes de llegar al descanso, en un enfrentamiento igualadísimo, apareció el factor Mbengue. Sayna sacaba el cañón y destrozaba la red de la portera del equipo asturiano.

Al descanso, ventaja por la mínima de un Rocasa que no terminaba de encontrarse nada cómodo. Tras la reanudación, obra de arte de Trojaola. Destellos de Mbengue. Raza de Pizzo. Y paradas y más paradas de Renata. Entre protestas a las decisiones arbitrales y los ataques demoledores de la escuadra asturiana, las teldenses sentían el vértigo a caer en la primera ronda. Distancia máxima en el marcador (14-19). Lo intentaba de todas las maneras el equipo entrenado por Antonio Moreno pero la figura de Renata era una pesadilla. Nuevo lanzamiento de siete metros y otra pierna antológica. La portería se le quedaba pequeña a la brasileña. El público rugía con cada una de sus intervenciones.

Aun así, la palabra rendición no existe en la identidad del Rocasa. Moreno mandaba a Trojaola a hacerle un marcaje individual a Marizza Faría. La extremo amarilla no se separaba. Agresividad y contundencia. Había que frenar al cerebro morado. Pero ya no quedaba tiempo para remontar el partido.

Ayer, sencillamente, no fue el día. Al Mavi le salió todo y al Rocasa, la suerte, no le sonrió durante ningún tramo del partido. Y así fue como se acabó el sueño de revalidar el título. Sin recompensa al esfuerzo derrochado. Empañado por la estelar actuación de Renata Lais. Al final, ventaja de cinco tantos y una pierna de la arquera brasileña que levantaba el pabellón. Derrota y de las que duelen. Pero que nadie de por muerto a un Rocasa que está en la final de la Challenge Cup y peleando por la Liga Guerreras Iberdrola por méritos propios.