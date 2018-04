Maravilla Alonso: «Mi sueño es ser el mejor del mundo»

- Desilusiones te llevas siempre. Lo bueno es la satisfacción que se siente cuando mucha gente te dice que nunca lo vas a lograr y ya lo has conseguido. Simplemente tus hechos hablan por ti. Los que nunca confiaron en ti ahora se quieren sacar una foto contigo. Esa desconfianza te da más fuerzas para demostrarles que se equivocan. Fue un poco lo que me motivó antes de llegar a Estados Unidos . Cuando era más pequeños no tenía recursos ni patrocinadores, solamente un sueño y yo era el único loco que creía que era posible. Corriendo los sábados por la tarde en vez de salir de fiesta, o haciendo sombra de casa al gimnasio y del gimnasio a casa. Incluso yendo a un examen de literatura moviendo los pies y la cadera para llevar eso aprendido al gimnasio al día siguiente. A día de hoy puedo decir que vivo lo que soñé.

- No ha ido tan bien como se ve realmente. Hay un trabajo duro, y muchas cosas que salen mal y no se ven. La gente se entera de lo que se publica en los medios, que son los triunfos, y por ese lado sí ha ido bien. Pero sí es verdad que todo va un poco más lento de lo que teníamos pensado, estamos remontando últimamente y tenemos dos combates a la vista en los próximos meses. Sin embargo, no me puedo quejar, hay una adaptación del boxeo amateur al profesional, porque hay muchas diferencias. En ese sentido ha ido todo como esperábamos.

- Cuando eres pionero en algo está muy bien porque haces historia, pero tienes la presión de que todo el mundo espera mucho y estén pendientes de cada paso tuyo. Me motivó mucho la idea de que fuera en Estados Unidos , porque era mi sueño como el de cualquier boxeador. La posibilidad de pelear en el Barcley Center o en el Madison Square Garden. Fui el primer boxeador español en la historia en ser fichado en Estados Unidos , además debuté en Time Square y gané por KO. Un estreno soñado. Pero una vez que eres consciente y asimilas el paso que acabas de dar, sabes que no puedes volver a ser amateur, que no vas a volver a unos Juegos Olímpicos... Sabes que estás solo, con un equipo que apuesta por ti. Es como si fuera autónomo, tú mismo vas a dirigir tu futuro. Entonces seguí boxeando en Estados Unidos , allí el nivel es increíble. Hay muchísima gente, con lo cual hay mucha más oposición para llegar a la cima. Pero lo llevé bien, siempre me vengo arriba ante las situaciones difíciles. Y he podido demostrar a la gente que los sueños se cumplen.

- Así es. Hemos tenido muy buenas experiencias en Madrid , Barcelona y Valencia. Y la intención es dar clases en todo el país con el objetivo de fomentar el boxeo . También que toda la fanaticada que me sigue pueda conocerme y compartir un par de horas conmigo. Estoy sorprendido con que en Canarias haya tanta gente que me apoye, por lo que estamos intentando cuadrar una masterclass aquí con todos ellos.

- Estoy aquí principalmente por Nano Santana, que es uno de los boxeadores con más proyección de la isla. Es un chico por el que apuesto mucho y al que he incorporado a mi equipo como patrocinador. Además, he estado entrenando con Carlos Formento en el Team Formento. Estoy aprovechando estos 15 días de sol para bajar de peso y ultimar mi preparación con Ferino V , Nano Santana y la gente del Team Formento que siempre tiene buen nivel. Es una buena preparación para mi combate del día 11.

- ¿Cuáles son sus próximos retos?

- Tengo el Oviedo Fight Night el 11 de mayo, en el Palacio de los Deportes de Oviedo que, de hecho, es mi ciudad. Y, posteriormente, peleo el 2 de junio en Galicia, posiblemente en La Coruña.

- Además de estos dos combates, ¿qué planes tiene para 2018?

- La clave del éxito es marcarse objetivos a corto plazo y posibles de lograr. Solo pienso en el 11 de mayo, luego hablaré del 2 de junio, y después podré decirte lo que haré en los siguientes dos meses. Ahora la meta es el 15-0 y, a largo plazo, ser campeón del mundo y poder vivir del boxeo.

- ¿Un ídolo?

- Sugar Ray Leonard, sin duda. Para mí, el más grande.

- ¿Y Maravilla Martínez?

- Mi nombre no es por él (ríe). Con 15 años, cuando empecé a pelear, el entrenador me decía Maravilla porque se me daba bastante bien. Y siendo cadete, me enfrentaba ante los absolutos y les ganaba hasta que me fichó la selección. Entonces el speaker empezó a decir que era un niño que boxeaba de maravilla. Así surgió.

- Pero, además del boxeo, tiene otras inquietudes. Actor, modelo... es una persona polifacética.

- El boxeo es lo principal, es de lo que vivo y lo que más ilusión me hace. Pero tengo la suerte de que se me dan bien otras cosas y por eso no pierdo la oportunidad de explotar campos como el de la interpretación. Ya he estado en dos películas y ahora hice una serie con José Coronado para Movistar Plus. Es un hobbie que lo veo como algo futuro en lo que me podré dedicar cuando el boxeo me permita más tiempo. Modelaje lo he hecho desde pequeño, y ahora siendo más mediático con marcas de ropa. También viene bien para publicitarte y promocionarte a nivel deportivo.