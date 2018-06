Llegó la hora de la gran final

El Roque Nublo, que debido a las amonestaciones y a las luchadas a favor y en contra arrebató al Castro Morales el billete para la final, quiere soñar. Una primera vuelta impecable, sin conocer la derrota, y una segunda donde tan solo cayeron en una ocasión, avalan a los chicos de Juan Coruña. Carlos Santana, uno de los hombres más en forma del equipo, reconoce que ya empieza a «sentir los nervios». Asimismo, insiste en la ilusión de sumar el título. «Va a ser una bonita final, al ser tan solo a una agarrada puede pasar de todo. El que sea más regular y tenga menos errores se llevará el trofeo. Hay que salir seguros en las primeras sillas, el que se las lleve, tendrá ventaja para ser campeón», analiza Santana.

Alberto Angulo, desde la otra perspectiva, derrocha ambición. Su entrenador, Ojeda, cree que las posibilidades de éxito del Guanarteme pasan por saber «controlar la tensión». «El luchador siempre es el mismo, lo que cambia son los nervios», reconoce el preparador.

Con todo, Angulo admite que su equipo se dejará «todo sobre la tierra para intentar ser campeones». Y la afición mucho tendrá que ver. La lucha canaria no se entiende sin sus seguidores. «Competir en un terrero lleno siempre es un plus. Ver a mi familia y a mi gente ahí me pone los pelos de punta», dice el protagonista con sinceridad.

Así pues, todos coinciden en lo mismo. «Diversión y espectáculo», esa es la premisa de la gran final que se vive esta noche en Valsequillo. Se esperan gradas llenas. No se lo pierdan.