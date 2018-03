Las figuras silenciosas del terrero

Porque sin ellos la lucha canaria no existiría. Son los protagonistas silenciosos, los que se llevan todos los palos y pocas palmadas en el hombro. «Como cualquier árbitro, nuestra meta es pasar desapercibidos en cada luchada», afirma Manuel Ramos, natural de Arucas, exluchador y, con sus cuatro años pitando, el colegiado con menos experiencia de los 11 que componen el equipo arbitral esta temporada. Su labor, bien hecha, no recibe ningún elogio. Pero como tenga el más mínimo fallo, la lluvia de crítica es total. «Muchas veces, cuando nos equivocamos se quejan y se nos insiste en que llevan mucho tiempo entrenándose para esa luchada. Pero lo que ellos no saben, o no les interesa saber, es que nosotros también nos preparamos para realizar bien nuestro trabajo», analiza Cristóbal Ruiz, quien, con 18 años de experiencia, sabe bien de lo que habla.