Haridian: «Me encantaría conseguir la Liga que nos falta»

— El Rocasa Gran Canaria lidera la Liga Guerreras Iberdrola con 20 puntos tras acumular un balance de diez victorias y dos derrotas a falta de una jornada. Está funcionando el bloque de Carlos Herrera...

— Hemos ido de menos a más durante la temporada. Pienso que lo bueno de conocernos tanto es que cada una sabe lo que puede dar o no al conjunto. Además, es determinante el hecho de explotar las cualidades de cada una en función del rival, de ahí la importancia de dosificarnos también durante los encuentros, y con los vídeos estamos analizando bien a los rivales. Todo ayuda para que podamos ofrecer el mejor rendimiento individual.

— ¿Cómo analiza esta primera vuelta y qué espera de la segunda porque sus rivales directos no aflojan?

— Aunque sea un tópico, está claro que esta temporada está todo más igualado. Los resultados están ahí y del primero al tercero solo hay una diferencia de un punto. Incluso hasta el sexto y el séptimo únicamente hay tres puntos y eso no es nada. Además, los resultados que se han visto que puedes perder con Málaga y luego ellos tienen pinchazos inesperados probablemente, el Bera Bera, que partía como favorito, también pinchó. Insisto en que hay muchísima igualdad, por lo que en un partido si no estás al máximo rendimiento o no sales con el respeto necesario al rival porque piensas que vas a ganar fácil, cualquiera te puede sacar puntos y ahora mismo te puede definir la competición.

— La espina clavada del club teldense es la Liga, pero todas las competiciones en liza ilusionan este ejercicio...

— Sí, está claro que el Balonmano Remudas siempre pelea por todo y es la ilusión de las jugadoras. Estar en la fase final de la Copa de la Reina es un objetivo y queremos llegar lo más lejos posible. El año pasado fue un palo perder en los cuartos de final con el Mavi y nosotras queremos estar vivas en todas las competiciones posibles. Luego ya los partidos hay que jugarlos, pero el objetivo es ese de estar ahí hasta el final.

— A nivel personal acumula 65 goles, quinta en la clasificación tras anotar 12 goles ante el Aula Cultural antes del parón por la Copa de la Reina...

— Estoy muy ilusionada y estamos muy bien como equipo. Tenemos muchas ganas de hacer algo bonito esta temporada porque en la pasada se nos escapó todo en el último mes de competición. Hay mucha ilusión en la plantilla y no dejaremos de intentarlo en cada partido.

— El pasado año 2018 fue especial por su regreso al Rocasa (2017-18) y a la selección. ¿Qué le pide a 2019?

— Personalmente, que no haya lesiones y que estemos todas sanas, también mi familia. A nivel deportivo me encantaría lograr para el club lo que falta, que es la Liga, pero este plantel es ambicioso y pretende ganar todas las competiciones. Sabemos que es muy difícil, pero me encantaría llegar vivas a todas. Me encantaría llegar a la final de la EHF Challenge, de la Copa de la Reina y tener opciones hasta el final en la Liga...

— Tras la recuperación de Lisandra Lussón, disponen de ese fondo de armario del que puede que adoleciera en la recta final de la pasada campaña, ¿no?

— Sí, eso es clave. Además, lo que nos afectó la ausencia de Lisandra tanto a nivel de juego como en el vestuario, prácticamente en todo. Fue un golpe y quiere o no es una jugadora cuya presencia se nota bastante por todo lo que nos da en ataque y en defensa. Ahora veo al equipo más fresco y creo que se está dosificando bien a la plantilla. Espero que seamos capaces de mantenerlo hasta el final.

— ¿Y cómo está viendo a la jugadora cubana? Suma 50 goles en la competición doméstica y es una pieza capital...

— La veo muy bien tanto a nivel deportivo como mental. Lo que le dio sabemos que no fue una bobería y ha tenido paciencia. El club y los entrenadores también la han tenido porque estuvo ocho meses de baja y hay que ir poco a poco. Nos está dando lo que nos tiene que dar y seguro que de aquí a unos meses nos dará todavía más. Le afectó mucho a nivel físico por estar tanto tiempo parada y ya está cogiendo confianza, tanto el cuerpo técnico como sus compañeras se la estamos dando porque sabemos lo importante que es. Tiene mucha calidad y el equipo lo nota.

— También sobresalen Sayna Mbengue -48 goles- y Tiddara Trojaola -41-. Es importante que todo el colectivo sume...

— Sí, esa es la clave de un buen equipo. Creo que todo el mundo aporta, está dando lo que tiene que dar y lo que el entrenador nos pide y hay que siempre salir con la máxima intensidad, sintiéndonos importantes, aunque luego las cosas puedan salir mejor o peor. A veces te tocará marcar, otras defender, Silvia Navarro es básica... La clave es que el equipo esté en una suma constante.