Gran Canaria clasifica a todos sus púgiles para el Nacional

La selección de Gran Canaria consiguió un hito al clasificar a todos sus representantes en las eliminatorias provinciales para definir la selección regional que tomará parte al Campeonato de España, que se celebrará en Córdoba el próximo mes de julio.

En velada celebrada en el pabellón Pancho Camurria, el dominio del combinado grancanario fue aplastante, saldando con éxito los siete cruces de los que constó el programa. Como no podía ser menos, la satisfacción en la expedición al finalizar las peleas no podía ser más elocuente. «El nivel ha sido espectacular y se han producido, también, algunas sorpresas, con chicos que estarán en el Nacional pese a que los pronósticos no les daban muchas opciones. Hay que felicitarlos a todos porque, una vez más, constatan el gran momento que vive nuestra escuela y la proyección que tiene», significó Gustavo Sarmiento, representante federativo y que estuvo presente en la capital chicharrera.

«Ha sido un día fantástico y que debe darnos más fuerzas y energías para seguir trabajando por nuestra cantera. Sin duda, estos resultados premian el sacrificio de nuestros gimnasios, deportistas y técnicos. A ellos corresponde todo el mérito. Todo un ejemplo de valía, constancia, humildad y ambición.Estamos muy orgullosos de ellos», añadió Sarmiento

Además, los entrenadores de los distintos clubes que integraron la selección compartieron sus buenas perspectivas de cara a la cita que aguarda con los mejores del país, augurando que los púgiles de la tierra pueden traer una buena cosecha de medallas. Aún con un mes de preparación específica por delante, el optimismo es la nota predominante dado el gran estado de forma de todos los llamados a llevar la bandera del boxeo canario.