«Ganar en París y en la World Series es algo único»

— Y de resaca tras su triunfo ante Galai Yafai, visita a la Torre Eiffel. Imposible mejor escenario para saborear su exitoso debut en 2018.

— Así es. Estoy muy contento y feliz por la pelea que hice ante un adversario tan importante como Yafai. Estaba en París y no podía dejar pasar la oportunidad de acercarme a un sitio tan bonito como la Torre Eiffel, que iluminada de noche es impresionante, para darme un pequeño homenaje tras tanta tensión acumulada.

— Dijo en la previa que sería un combate muy igualado y no se equivocó.

— Nos conocemos bastante bien y eso se notó. Tengo que admitir que había un pique por lo que nos había pasado antes. En mi anterior pelea con él no estuve de acuerdo con la decisión de los jueces, que le declararon vencedor. Había ánimo de revancha y Yafai se lo tomó muy a pecho. Se respiraba tensión en las esquinas. Pero todo salió bien.

— Ganó a los puntos pero nadie le discutió.

— Pude sacar varios ganchos, imponer mi ritmo, sentirme cómodo en el ring controlando en todo momento la pelea. Está claro que no puedes bajar la guardia a estos niveles, pero, si tengo que ser sincero, salí muy concentrado y de principio a fin de los cinco asaltos mantuve la intensidad que necesitaba.

— Siempre resaltó la importancia para usted de saldar este pleito a favor. ¿Tanto se jugaba?

— Que te llamen de la selección de Francia para una competición tan importante como la World Series, tener la oportunidad de pelear París, ganar... Es algo único, que te da mucho prestigio y fuerzas para lo que viene. Quise ponerme la exigencia de no fallar porque en este año quiero seguir creciendo y todo pasa por ganar cada vez que suba al ring.

— ¿Qué importancia tuvo que Rafael Lozano le acompañara y estuviera pendiente de usted en todo momento?

— No tengo palabras para calificar lo que significa el seleccionador de España para mí. Todos los consejos que me da son un lujo. Y saber que está siempre en todos los detalles me da una confianza enorme en todos los sentidos. La pelea ante Yafai la gané por seguir las instrucciones de Rafa, por hacer lo que me comentó cuando estábamos en los vestuarios poco antes de salir. Ya lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Sin Lozano no estaría donde estoy ahora, no hubiese podido ir a unos Juegos, no podría plantearme evolucionar en el boxeo amateur como lo estoy haciendo.Es un padre para mí en todos los sentidos. Me siento un privilegiado por estar siempre bajo su supervisión.

— ¿Y ahora? ¿La visita a Croacia del próximo mes, también en la World Series, es lo inmediato en su calendario?

— De momento sí. En cualquier momento me puede salir alguna pelea, pero, mientras, a trabajar fuerte día a día en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

— Con todo, vienen desafíos de cuidado en el calendario. Campeonatos de España y Europa, los Juegos del Mediterráneo...

— Está claro que no me voy a aburrir. El calendario viene cargado de cosas bonitas y espero estar a la altura. Lo único que pido es tener salud y suerte con las lesiones. Mientras esté en buenas condiciones físicas y dependa de mi trabajo, seguro que todo irá bien.