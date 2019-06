El milagro de las chicas del Heidelberg

Cuando hace ocho años varias alumnas le reclamaron a Mimi, su profesor de educación física, que además del baloncesto le diera un poco de cancha al voleibol, nadie se imaginaba que en menos de una década el Heidelberg se convertiría en una referencia en la sección femenina de este deporte. «Todo surgió de rebote. Por la insistencia de algunas colegialas de la generación del 96 metimos el voleibol como una actividad extraescolar. Por las tardes, dos veces en semana», recuerda el propio Mimi Peláez, que por aquel entonces gestionaba los equipos de fútbol y su conocimiento sobre el balonvolea era bastante limitado.

Él fue el creador e impulsor de una sección que ahora coordina y que en tiempo récord se ha convertido en seña de identidad de un colegio que históricamente ha tenido en el fútbol y el baloncesto como deportes fetiches. «El primer paso complicado fue federarlo. Luego resultó clave contar con una promoción muy buena e incorporar a profesionales que hicieron posible un salto de calidad importantísimo», explica. «Haber pasado de tener 12 niñas a tener ahora ocho equipos es increíble, echo la vista atrás y ni yo me creo todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo», agrega Peláez.

Un crecimiento que eclosionó con los primeros títulos en 2017 por una generación que aún sigue asombrando. «La constancia y el esfuerzo de la promoción del 2000 fue un ejemplo para la del 2003, que ha unido todo ese sacrificio al talento que posee este grupo único de jugadoras», relata Mimi. Se refiere a un equipo que ya ganó el Regional infantil aquel año, pero ha sido en esta temporada cuando ha alcanzado su cénit. No en vano, reeditó el título de campeonas de Canarias en categoría cadete, alzó el campeonato Insular y consiguió la gesta más importante en la corta historia de este imberbe club de voleibol: el subcampeonato de España.

Unos logros que se han extrapolado a otras categorías. El equipo senior, creado la temporada pasada, ascendió a Primera División Nacional. El juvenil quedó campeón insular y subcampeón de Canarias, mientras que el alevín terminó cuarto en el campeonato de Gran Canaria. Casi nada.

Lo que empezó siendo una actividad secundaria para contentar el deseo de unas pocas, ha desembocado en un club cuyo ascenso es imparable. Más allá de los títulos -que en esta etapa de formación es secundario-, supone un ejemplo de las cosas que se pueden lograr con ilusión, dedicación y esfuerzo. El que ha puesto no sólo Mimi y las jugadoras, sino también un grupo humano excepcional que ha contado con Sara, Merry, Pili, Pati, Yeray, José, Susi, María, Juanjo y Paulo como entrenadores. No menos fundamental fue el impulso de Nadia y Yéssica, que hicieron posible que este deporte calase en el colegio. Y, como no, voces autorizadas del voleibol grancanario con Aníbal, Higinio, Santi y David Gil, que elevaron el nivel hasta cotas inimaginables. Es el pequeño milagro de un CV Heidelberg al que, seguro, aún le quedan sus mejores páginas por escribir.