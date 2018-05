El Doctoral espera al campeón

El equipo de Lomo Los Frailes parte como favorito ante el histórico club aruquense

Los Guanches, uno de los clubes más históricos de la lucha canaria, se ha destapado como la gran sorpresa de esta Copa, pero no pretende detenerse ahí. Quiere llevarse la final y está convencido que, aunque su rival es favorito posee argumentos más que suficientes para destronar al rey.

Por su parte, Ángel Ortega, máximo dirigente del Santa Rita, muestra el orgullo de contar con tres equipos en las finales del viernes, puesto que los cadetes y los juveniles acompañaran a los seniors en El Doctoral. «Lo que hemos hecho este curso desde la base es impresionante. Los cadetes no han perdido ni una luchada en toda la temporada, al igual que el primer equipo. Cada temporada ponemos más elevado el listón, pero este año será muy complicado de superar», celebra.

Igual de feliz está Gustavo Díaz, una de las grandes figuras del conjunto de Lomo Los Frailes. «Es importante haber llegado aquí, y más de la manera en la que lo hemos hecho. Pero a pesar de que no hayamos perdido, no hemos tenido pegas fáciles. Lo bueno es que en nuestro equipo no se puede destacar solo a un luchador, hemos conseguido estos resultados desde la cola hasta la cabeza», resalta Díaz.