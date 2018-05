Deporte femenino, igualdad y justicia

El mundo avanza y no podemos vivir anclados a un pasado equivocado. Porque sería un inmenso logro que una camiseta de Sayna Mbengue tenga el mismo valor que una de Jonathan Viera. Que un partido de balonmano femenino tenga la misma repercusión que uno masculino. En el deporte, como en la vida misma, se debe pulir la brecha entre hombres y mujeres. Y está en todos nosotros. Luchando a su lado, haremos del mundo un lugar en el que valga la pena vivir. Uno más equitativo, con menos injusticias y donde se lleve el feminismo por bandera. Y es sencillo.

No me subo al carro del feminismo ahora que se están visibilizando las cosas. Llevo años peleando por dejar atrás unos rejos machistas que me vinieron de base, empujados por una cultura bastante arraigada en este país. Importante fue darme cuenta de esos errores que, ahora siendo aliado, trato de enmendar. Es lo justo.

Y quien siga con sus pensamientos retrógrados, mal asesorado por complejos de inferioridad, que se baje de este tren porque la sociedad, tras la vergonzosa sentencia de La Manada y otros tantos casos recientes, ya ha decidido hacia dónde quiere caminar. Y ese, aunque quede mucho por recorrer y demasiado por lo que luchar, es un mundo donde reinará la igualdad de género. Donde la única diferencia entre mujeres y hombres sea la de nuestros errores a lo largo de la historia.

¿Por qué tiene que cobrar menos una mujer que un hombre, independientemente del deporte del que hablemos? Esta pregunta, en pleno 2018, es un insulto a la inteligencia y a la razón. Es más, ni siquiera debería formularse. Esa lucha debía haberse resuelto hace años. No obstante, sigue latente y solo demuestra lo mal que hemos hecho las cosas.

Cambiemos, aún estamos a tiempo. Toca avanzar y ayudar. Estar en el frente de batalla. Yo estoy con ellas. Se lo debo a todas las mujeres. A las que luchan y a las que no pueden hacerlo porque ya no están.