Adrián Santana seduce en México

Pero ahí no acabaron sus éxitos en México. Adrián regresaba a Gran Canaria con nada menos que cuatro metales. Un premio más que merecido tras muchos meses de intensa preparación y esfuerzo. «Nos cuesta mucho, pero el esfuerzo vale la pena», confirma convencida su madre.

«Nunca pensamos en esos resultados en su primer mundial. Antes de ir ya dije que si llegaba a alguna final sería la bomba. Y el primer día logró los dos récords de España y el subcampeonato», relata Juani Hernández, madre del nadador. «Cuando subió al podio, nombraron su nombre y subieron la bandera de España... Eso no se puede describir con palabras, hay que vivirlo», añade aún emocionada por aquel recuerdo su progenitora.

Adrián empezó a nadar con unos 14 años, «porque era muy activo, no paraba. Y gracias al deporte se concentra mucho mejor y ha mejorada muchas cosas», celebra Juani Hernández.

El próximo día 8 será recibido por Clavijo.

El presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo recibirá a Adrián Santana el próximo lunes, día 8, en reconocimiento a los éxitos logrados no solo en el pasado mundial sino en su carrera deportiva.

Becado por Fundación DISA.

Juani Hernández, madre del joven nadador, está muy agradecida a la beca que recibe su hijo desde la Fundación DISA. «Gracias a ello he podido pagar los entrenadores y desplazamientos. Si no, no nos podríamos haber permitido todos los gastos. Nos hace una ayuda muy buena», dice.