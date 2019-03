Pocas posibilidades de ascenso para la UD Las Palmas

Posibilidades reales de ascenso

Sensaciones

Si se ha cambiado de entrenador, es que las sensaciones no son buenas. Pero también es cierto que la llegada de un nuevo ‘Mister’ pueden cambiar las tornas. No sería la primera vez que esto ocurre.

Y la verdad es que las declaraciones de Pepe Mel, que no descartan el ascenso ni mucho menos pero que también son realistas (‘ En 14 jornadas hay que puntuar más que en las 28 anteriores. Es difícil, pero no es imposible. Yo no estaría aquí si no creyera en que podemos hacerlo ’), han subido los ánimos de la afición.

Falta por ver que esto se traslade al equipo, que es el primero que tiene que poner toda la carne en el asador para al menos demostrar que pueden competir. De hecho, seguramente que a al nuevo tándem técnico formado por Pepe Mel y Roberto Ríos no se les va a pedir el ascenso, pero sí que suba el nivel competitivo.

Por todo ello, aunque ahora mismo no se atisban posibilidades reales, no solo por los números sino por como está el equipo, esto podría cambiar si se obtienen un par de victorias seguidas. Tal y como está de igualada la Segunda División, subir unos cuantos puestos da un subidón moral importante.