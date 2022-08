Los petrodólares reinan en el deporte mundial

Hay fechas y fechas. Y la del 2 de diciembre de 2010, con el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, su maestro de ceremonias, es una de ellas. Aquel día se conoció que Qatar sería la sede del Mundial 2022, una competición que jamás se había disputado fuera del periodo estival y que lo hará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre próximos para evitar los rigores del verano en el desierto. Una decisión rodeada en su momento de irregularidades y acusaciones de corrupción -acabó cobrándose la cabeza del propio Blatter- que ahora obligará a interrumpir el calendario de los clubes durante casi dos meses y que ilustra como pocas el poder de los petrodólares que manan de Oriente Medio y que ha puesto a sus pies a la aristocracia del fútbol a golpe de talonario.

En estos años muchas cosas han cambiado, desde el contrato de patrocinio con que también Qatar salió al rescate del FC Barcelona -171 millones que desterraron el logo de Unicef de la camiseta blaugrana- hasta la compra de equipos enteros, los llamados 'clubes-estado', donde empresas propiedad de un jeque, un emir o un príncipe invierten los excedentes de su actividad petrolífera, inmobiliaria o gasística con ánimo de obtener beneficios y promocionar de paso su país.

El esloveno Tadej Pogacar es con 23 años y dos Tours de Francia en su haber una de las estrellas del pelotón. Emiratos Árabes le paga 6 millones al año, lo que le convierte en el ciclista más caro de la historia. / AFP

Es el caso del PSG, propiedad del magnate Nasser al-Khelaifi, artífice de la compra -o la renovación- de Neymar, de Messi, de Mbappé... operaciones que contravienen la lógica al partir de un club con «300 millones de pérdidas» y que no se cree Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP). O del Manchester City, en manos del jeque emiratí Mansour, que acaba de fichar al noruego Erling Haaland por 60 millones, al que pagará 20 millones anuales.

Y qué decir del Newcastle, hasta hace un año flirteando con los puestos de descenso de la Premier y ahora el club más rico del planeta por obra y gracia del príncipe heredero Mohamed bin Salmán, que desembolsó 350 millones para dar un golpe de timón. Ideólogo de la ciudad Inteligente NEOM a orillas del Mar Rojo -sin carreteras, sin coches... el futuro ha llegado-, propietario de la petrolera Aramco, del Fondo de Inversión Pública Saudí. Salman tiene también un lado oscuro que no parece espantar a las 'hurracas' (como se conoce a la afición del Newcastle): le acusan de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Dopaje deportivo

Un fenómeno que también se ha dejado notar por estas latitudes. Ahí está el Almería, del saudí Turki al-Sheikh, ascendido a Primera. O el Málaga de Nasser al Thani, el primer árabe en convertirse en principal accionista de un club español.

El estreno del Premier Padel ha llegado hasta los tribunales, con acusaciones de incumplimiento de contrato, así como denuncias de presiones y amenazas. / PREMIER

Su predecesor, Fernando Sanz, ahora reciclado en la Liga de Fútbol Profesional, no crítica el modelo -salvó a su club cuando estaba en procedimiento concursal-, ni considera que merme el compromiso de la afición saber que su propiedad está en manos extranjeras, aunque con condiciones. «Invertir en el mundo del fútbol ofrece mayor opulencia a los clubes y amplía su margen de maniobra. Ahora bien, debe estar controlado, según las normas de cada país y de la propia UEFA, para que este mercado no se inflacione ni se incurra en 'dopaje deportivo', con equipos sacándole 30 puntos al siguiente de la tabla. Esto no es un todo vale», advierte.

Golf, ciclismo, pádel, Fórmula 1... Muchas son las disciplinas deportivas que rinden tributo hoy a este modelo de financiación, que, además de los 'clubes-estado', ha alumbrado circuitos de competición de nuevo cuño. Una revolución que para muchos es el maná que permite afrontar fichajes multimillonarios incluso en época de vacas flacas, abordar con garantías proyectos de largo recorrido o alimentar el espectáculo con premios colosales; pero que para otros corrompe los fundamentos mismos del 'fair play', haciendo de esta una competición no tanto de talentos como de billeteras.

LAS FRASES

«Invertir en fútbol ofrece a los clubes más opulencia y margen de maniobra. Pero hay controles que respetar, esto no es un 'todo vale'» Fernando Sanz Liga Fútbol Profesional

«El dinero como único elemento diferenciador tiene sus limitaciones. Hay valores como la lealtad que deberían ir por delante» Gonzaga Escauriaza Pte. Real Fed. Española de Golf

En el golf, por ejemplo, el desembarco de estos grupos se ha materializado en la creación del LIV, un circuito alternativo al PGA y al Europeo que ya ha conseguido captar a figuras de la talla de Dustin Johnson, Sergio García o Phil Mickelson, y detrás del que está el mismo fondo de inversiones que ha inyectado nuevos bríos al Newcastle. La iniciativa busca atraer a los mejores golfistas y no ha sentado nada bien en el seno de la PGA, hasta el punto de que ha suspendido a los jugadores que hasta ahora han participado en las citas de esta Superliga.

En el primer torneo de LIV, en Londres, el reclamo no podía ser más jugoso: 25 millones en premios, cuatro para el ganador, el sudafricano Charl Schwartzel, que se levantó más dinero que el ganado en las últimas cuatro temporadas. Lo hizo en un torneo de solo tres días -en lugar de los cuatro tradicionales- y sin corte, lo que a juicio de Jon Rahm empobrece la competición sin otro aliciente que el dinero. La 'traición', como la han definido algunos, sigue en pie y continuará así hasta completar los 8 torneos en Miami a finales de octubre -el cuarto de ellos finalizó el pasado jueves en Boston-.

Las aguas bajan revueltas

«El dinero como único elemento diferenciador tiene sus limitaciones. Hay valores como la lealtad, el respeto a una trayectoria y a la competición que deberían ir por delante», señala el presidente de la Real Federación Española de Golf. En este sentido, Gonzaga Escauriaza no tiene sino palabras de agradecimiento para Jon Rahm, que al igual que Rory Mcllroy, ha dado un paso al frente para defender las esencias de una disciplina que se ha visto sacudida, «por no hablar de lo mucho que ha perturbado a jugadores que llevan años en el PGA Tour y con el que se sienten obligados». El directivo considera, sin embargo que el alcance de la LIV, será limitado. «No creo que amenace a la celebración de grandes eventos, como la Ryder. Quienes se han adscrito a ella son jugadores que ya habían alcanzado su techo y para quienes un premio colosal representa una oportunidad que quizá no se vuelva a repetir».

La primera prueba del LIV Golf Invitational Series, respaldada por las grandes fortunas saudís, ha sacudido los cimientos de esa disciplina y causado deserciones significativas con el reclamo de premios colosales. / AFP

Las aguas también bajan revueltas en el World Padel Tour tras la irrupción de la Premier Padel, un circuito en el que van de la mano la federación Internacional (FIP) y, de nuevo, Nasser al Khelaifi, al que el PSG parece dejar tiempo libre para nuevas aventuras deportivas. Un pulso que ha llegado ya a los tribunales en forma de demandas por daños y perjuicios, toda vez que figuras como Juan Lebrón o Ale Galán tenían contratos de exclusividad hasta 2024.

Para Alfredo Garbisu, anterior presidente de la Federación Española y ahora al frente de la Intercontinental, el problema no es tanto que surjan nuevos circuitos, sino que la FIP -sin ánimo de lucro- y su presidente se conviertan en accionistas del recién llegado, contaminando un escenario hasta ahora impoluto. «El pádel es ahora mismo un deporte de gran proyección donde invertir resulta muy barato, al menos para las grandes fortunas del Golfo Pérsico. Para ellos financiar un circuito de estos es el chocolate del loro y dado su crecimiento vertiginoso, es un vehículo publicitario de primera magnitud para lograr más visibilidad en Occidente, donde aspiran a mayores cotas de penetración».

El empresario catarí Nasser al Khelaifi, presidente del PSG, celebra la renovación de Kylian Mbappé. El equipo francés lidera el podio de los clubes-estado junto al Manchester City o el Newcastle. / AFP

El ciclismo es otro de los deportes en el punto de mira de las grandes fortunas árabes, que comprendieron bien las posibilidades publicitarias de bautizar equipos con el nombre del país, caso del Bahrain Victorius de Mikel Landa o el UAE Emirates de Tadej Pogacar, dos veces vencedor de la ronda gala -no así de la última edición, donde le superó Vingegaard- y el ciclista más caro de la historia (cobra 6 millones al año). «Aún así un precio sin competencia -advierte Josean Fernández Matxin, descubridor del astro esloveno-. Por lo que le cuesta Haaland al Manchester City, se puede pagar dos años un equipo de altísimo nivel».

Retener nuevos valores

A su juicio, el dinero árabe es «una herramienta que da estabilidad a los equipos y les permite afrontar con solvencia proyectos a largo plazo. No nos limitamos a formar a los corredores, ahora tenemos también los medios para ser atractivos para ellos y retenerlos». Matxin anima a desterrar perjuicios. «A menudo olvidamos que esta gente es apasionada del ciclismo: anda en bici todos los días, siguen las carreras y han construido circuitos como no encontrarás en Bélgica ni en Holanda... Habla de anillos de 60, 80, 100 kilómetros; con duchas, con tiendas. Una afición que, además, va a más».

AL DETALLE 20 millones de euros cobrará el noruego Erling Haaland, fichaje estrella del Manchester City. Neymar do Santos tiene la mayor ficha del fútbol francés, con 4,1 millones de euros brutos mensuales, seguido de Leo Messi y Kylian Mbappé. Los tres militan en el PSG de al-Khelaifi. 4 millones de euros ganó Charl Schwartzel en un fin de semana de competición en el Centurion Club de Londres (LIV), más que en las últimas cuatro temporadas en el circuito PGA.

En la Fórmula 1, la influencia árabe se remonta a cuando las líneas aéreas saudís patrocinaban a Williams o la corporación TAG a McLaren. Ahora es Aramco, la petrolera estatal saudí, la que ha introducido el circuito urbano de Yeddah en el Mundial, donde Bahrein es un fijo desde 2004 y Qatar se abrió paso el año pasado para sustituir una prueba suspendida por el covid. También el Dakar se trasladó este año a la península arábiga, tras una oferta que barrió las aspiraciones sudamericanas.

El príncipe Mohamed bin Salmán recorre el circuito de Jeddah con Jean Todt, presidente de la FIA. En los últimos años el 20% de los grandes premios se han mudado a Oriente Medio. / REUTERS

Pero hay más. La F-1 ha vendido a Bahrein los test de pretemporada que tradicionalmente acogía Montmeló. Y lo ha hecho para disgusto de las escuderías, aclara el comentarista Juan Carlos Otaduy, que ahora tienen problemas logísticos para trasladar piezas nuevas desde sus bases en Reino Unido o Italia, cuando antes estaban a una hora en avión de Barcelona. ¿Por qué? Manda el dinero, lo que no significa que se multipliquen los equipos patrocinados por firmas árabes, aunque sí tendremos un 20% de citas calendadas allí. ¿Desvirtuará eso la competición? Otaduy cree que no, «otra cosa es que lo haga el espíritu de espectáculo de un deporte de origen europeo que allí carece de tanta tradición».