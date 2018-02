Pepe Alemán, ejemplo universal

«No podía retirarme, todos mis compañeros estaban pendientes de mí»

«La primera con Rayco me fue bien. Pero, en la segunda, pisé mal y noté un chasquido enorme. Le dije a Rayco que parara, que no podía seguir, pero seguro que ni me oyó. Para nada podía levantarle la mano. Miré a mis compañeros y todos estaban pendientes de mí, no podía fallarles. Aguanté como pude. Hasta me mareaba el dolor. Pero había llegado hasta ahí y por nada del mundo iba a abandonar. Por suerte, todo salió bien y no me arrepiento para nada de lo que hice porque, si volviera a darse la misma situación, repetiría», argumenta.