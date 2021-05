Pepe Mel y porque no hay otro Luis Helguera ha errado el tiro en la búsqueda del técnico que abriera un nuevo ciclo y hoy le comunicará que sigue Pepe Mel, el pasado lunes, poco antes del inicio del partido de la UD ante el Albacete. / COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES IGNACIO S. ACEDO Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 mayo 2021, 02:00

Luis Helguera comunicará hoy a Pepe Mel que es el elegido para dirigir a la UD la próxima temporada. El director deportivo ha fallado el tiro en la elección de un sustituto y, luego de exponer el perfil de varios candidatos que no convencieron al presidente, ha terminado por optar por quedarse con lo que tenía, por mucho que eso choque con su plan inicial y en el que figuraba un relevo en el banquillo. Incluso desde el club se contempló la solución de la casa que constituía Tino Luis Cabrera, si bien fue descartada al entender que el secretario técnico debe permanecer, de momento, en su actual cartera. Mel sigue porque no hay otro técnico que se adecúe a las preferencias económicas y estratégicas de la entidad, en la que, valorando la consecución de la permanencia como premisa básica, hay un descontento generalizado por el rendimiento del equipo, que ya va a empeorar su registro del curso pasado al no poder alcanzar los 57 puntos y que no ha estado a la altura de las expectativas. Tampoco ha gustado que el preparador madrileño se refiera a que ansía un «proyecto ganador» al entenderse que menosprecia lo que ha tenido entre manos ahora y al entrar en comparaciones con otros equipos que, con menos presupuesto, han realizado mejor campaña, de largo, que la UD, como Ponferradina o Mirandés como ejemplos más ilustrativos.

El propio Mel sabe que su renovación no ha sido la prioridad de la UD a la hora de atender al banquillo. Durante las últimas semanas se ha venido refiriendo al asunto con un optimismo cambiante al conocer que había debate al respecto. De hecho, hasta llegó a resignarse a que Luis Helguera estudiara el gremio y se reuniera con compañeros de profesión, una circunstancia que otros, en su lugar, se hubiesen tomado de distinta manera. «Lo veo normal», expuso al referirse a la carrera de méritos que se abrió desde la UD a otros interesados en el cargo, caso de Rubén De la Barrera, hasta hace unos días al frente del Deportivo de La Coruña. Con todo, y a riesgo de agotar su contrato e irse, siempre dejó claro que esperaría al club y respetaría sus tiempos, una postura de resistencia que, a la luz de los acontecimientos, le permitirá cumplir su sueño de continuar. Tal es el deseo de no cambiar de destino que la semana pasada detalló que hasta en tres ocasiones ha accedido a que le bajen el sueldo. Y es probable que en el nuevo contrato tenga que asumir más sacrificios económicos.

La reunión que está prevista para las próximas horas será la tercera que mantienen Helguera y Mel y de la misma se espera el avance definitivo que permita anunciar la renovación del técnico. Hasta ahora las conversaciones entre las partes han sido genéricas y en torno al futuro que se quiere perfilar, sin entrar en detalles relacionados con la nueva vinculación que se ha de rubricar. «Falta que el presidente dé el ok», desveló también Mel a propósito de cómo iban las gestiones. Y que Ramírez no levantara el pulgar todavía tampoco resulta cuestión menor, pues él también estaba convencido de que convenía un nuevo ciclo en la banda y fue quien dio luz verde a que Helguera emprendiera el casting. Pero ha pasado el tiempo, el escaparate de posibles no ha terminado de llenarle el ojo y, como Helguera, se ha terminado decantando por la opción conservadora por mucho que le cueste disimular que esta decisión responde más a falta de alternativas que a otra cosa.

En la UD persisten las posturas enfrentadas en torno a la conveniencia de mantener a Mel. Hay voces que valoran la estabilidad que ha proporcionado y el corporativismo que ofrece, encajando todas las sugerencias de sus superiores en lo que respecta a promoción de canteranos o aceptación de limitaciones a la hora de confeccionar la plantilla, así como la adaptación a imperativos tales como rebajar su ficha o integrando en su cuerpo de auxiliares a un hombre de la casa como Ángel López. Sin embargo, hay ejecutivos que detectan síntomas de agotamiento en su ciclo. Sin ir más lejos, Helguera, quien, cuando ideó su agenda de contactos con otros entrenadores, ya dejó claro con esas maniobras que estaba por la labor de abrir otra etapa en la banda. Aunque ahora pueda venderse lo contrario. Hay movimientos que delatan. Y presentar las bondades de la UD a otros entrenadores cuando el propio se quejaba, veladamente y en público, que no tenía noticias del club en relación a su porvenir, es suficientemente ilustrativa.

Con 101 partidos oficiales al frente de la UD a la espalda, el contador de Mel seguirá aumentando contra todo pronóstico y algunas voluntades.