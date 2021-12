Pendientes de medidas especiales, la normalidad rige la espera por el derbi

A seis días para el derbi, y pese a la situación sanitaria plagada de incertidumbre, tanto a nivel estatal como regional, se mantiene el aforo al 100% del Rodríguez López. Aunque las autoridades sanitarias ya se han pronunciado de manera contraria a una concentración masiva de personas con motivo del partido Tenerife-UD por el alto riesgo de contagio que comporta, los clubes no han recibido novedad alguna en lo que se refiere a restricciones de gente se refiere. Eso no significa que en los próximos días se vaya a mantener esta misma postura, por lo que no se descarta un cambio de escenario. De hecho, se da por garantizada algún tipo de medida especial y que podría materializarse en las próximas horas.

Pero la normalidad sigue marcando los preparativos del clásico canario. Sin ir más lejos, en ningún momento se ha interrumpido la actividad en las taquillas del Heliodoro y con un calendario de ventas hasta algunos días festivos de Navidad, como el pasado 24. Tras el fin de semana de descanso, hoy se retoma la atención al público y ya incluyendo a los no abonados, después de que se haya pasado el plazo preferente que tenían para la reserva de sus localidades. Eso aventura mayor tránsito de personas al abrirse el abanico a público en general. La UD dispone de 700 entradas, correspondiendo 300 a la Federación de Peñas, y, hasta la fecha, no ha informado de qué manera pueden los interesados adquirirlas. Lo normal hubiese sido que a estas alturas ya se hubiesen puesto a disposición de los seguidores que han planificado el viaje, otro punto de controversia con la actual incidencia de la covid-19 y dada la recomendación expresa de evitar desplazamientos que no sean de primera necesidad.

Lo cierto es que comienza a asumirse que el derbi será una excepción en lo que se refiere a eventos públicos estas fechas después de las suspensiones de las cabalgatas de Reyes, entre otras convocatorias. «De momento no tenemos ninguna notificación de las autoridades sanitarias sobre el aforo para el derbi. Seguimos vendiendo entradas y esperamos que todo salga bien y cuantos más podamos disfrutar mucho mejor. Estaremos pendiente a cualquier indicación que nos puedan transmitir en relación a la pandemia», apuntó Miguel Concepción, días atrás y tras ser cuestionado por el asunto. Hasta ahora, nada ha variado.

En la UD se mantienen a la espera de noticias con el alivio de no tener que organizar el encuentro ni ver peligrar una de las taquillas más jugosas de toda la temporada. Hay que recordar que al clásico de la primera vuelta disputado en el Gran Canaria acudieron, según el recuento oficial, 25.887 espectadores, con la inyección económica correspondiente.