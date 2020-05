— Su equipo, atendiendo al criterio de mejor coeficiente, debería jugar el año que viene en la Liga Iberdrola ¿Por qué cree que se le ha denegado el ascenso al Sayre Mayser Décimas?

— La verdad es que no entendemos nada de lo que han hecho. Empezando porque haya una Liga Iberdrola (femenina) de 12 equipos y una Superliga Masculina de 14, cuando hay el doble de fichas femeninas que masculinas. Se desciende al Sant Cugat que no estaba matemáticamente descendido; en cambio, en la liga masculina, no hay descensos. Otra de las cosas que no entendemos es que no se iguale el número de partidos en el Grupo A, y no se utilice el coeficiente para ser lo más justos posible con todos los equipos. No sé que interés tiene la Federación Española en subir a un equipo como Emevé, al que le ganamos en los dos partidos (3-0 y 1-3) y tenían peor coeficiente que nosotros. A pesar de que algunas federaciones Autonómicas, donde alguna de ellas están dentro de la Comisión Delegada de la RFEVB, propusieron un sistema donde todo se regía por normativa, hubieron más votos por una propuesta que defendía el presidente de la Federación Española. La verdad que no quiero entrar en qué intereses hay detrás de todo esto, pero no hay nada normal.

— Su presidente, Cipriano Darias, ha iniciado acciones legales contra la resolución de la propia Real Federación Española de Voleibol. ¿Es optimista al cambio de decisión o cree que no hay nada que hacer?

— Nosotros no perdemos la esperanza de que esta situación se solucione, y que se hagan las cosas de la mejor manera posible, como dijo en su día que harían, con criterios de objetividad, integridad y justicia deportiva, cosa que no ha sido así. Pelearemos para que se nos reconozca nuestro ascenso, un ascenso que nos hemos ganado en la cancha, siendo el equipo con menos derrotas de nuestro grupo, con mejor coeficiente, y siendo campeonas de la Copa Princesa, donde participaron todos los equipos con opciones de ascenso.