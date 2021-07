El Patriarca vuelve al ring tras año y medio

Será el próximo día 18 de julio, en una velada que se celebrará en Madrid y en la que también intervendrá su compañero de gimnasio Nano Santana. Samuel Carmona, vigente campeón del título Intercontinental de la WBA, en el peso mosca, e inédito desde febrero de 2020, volverá a subirse al ring. El Patriarca regresa año y medio después y luego de una inactividad causada por la pandemia y las especiales restricciones que se viven en Rusia, país en el que opera Patriot Boxing, su promotora desde finales de 2019. Carmona logró su último cinturón en Kaliningrado y tenía previsto reaparecer en Moscú. Pero allí, por la especial incidencia del coronavirus, se ha restringido al máximo el tránsito de viajeros y la celebración de eventos, circunstancia que ha terminado perjudicándole directamente en toda su planificación. Por si fuera poco, Karim Bouzide, su mánager, lleva varias semanas hospitalizado tras contagiarse de covid-19, con varias complicaciones añadidas, lo que acentuó, más si cabe, la incertidumbre acerca de su hoja de ruta.

Felizmente, a la par que Bouzide ha logrado estabilizar su estado de salud, Patriot Boxing autorizó a Carlos Formento, entrenador de Carmona, a que explorara las opciones de que el olímpico pudiese pelear en España, una opción que ya se ha materializado con esta invitación aceptada para intervenir en The Boxer Day, cuyo programa comporta cuatro combates profesionales y otros siete de índole amateur.

«Me muero de ganas por ponerme los guantes. No veo la hora de subirme al avión, de llegar a Madrid, de entrar en el pabellón, de que suene la campana...», confiesa ilusionado el estilista de La Isleta, admitiendo que la espera «se ha hecho larguísima» y que, en su desafío de optar al cetro mundial, «es fundamental» recuperar el nervio que da medirse a rivales y probarse.

Además, el componente emocional que comporta lo acontecido con su apoderado «es un aliciente más», decidido como está «a dedicar un triunfo a Karim».

Carmona no ha parado de trabajar a diario en las instalaciones del Team Formento con el fin de estar apto para mantener su caché y buena fama. Y es que dejó el listón en lo más alto: su última imagen en competición oficial, el 1 de febrero de 2020, fue alzando al cielo el cinturón el fajín conquistado ante el colombiano José Antonio Jiménez, al que liquidó en el primer round y por ko. « Sé que se espera lo mejor de mí y me motiva. La pelea en Madrid me la voy a tomar con la máxima seriedad e intensidad porque siempre me meto la presión de tener que ganar. Vengo de inaugurar mi palmarés como profesional, han sido muchos meses esperando esta oportunidad y quiero estar a la altura», añade.

Formento comprende el ímpetu de su pupilo pero ofrece una lectura más sosegada: «Lo importante es que Samuel recupere sensaciones, se quite el hambre terrible que tiene de pelear y pueda mostrar lo que lleva dentro. Afrontamos esta oportunidad con enorme entusiasmo porque tenemos miras muy altas y, mientras el mundo del deporte recupera el pulso y los calendarios oficiales se recomponen, algo que esperamos comience a ser una realidad en unas semanas, debemos seguir mejorando día a día. El oponente es lo de menos, sin que esto suene a desconsideración. Samuel debe seguir su camino, tiene un futuro por delante espectactular, con 25 años, y eso es lo que realmente cuenta».