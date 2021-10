Pachi Castellano: «Es un bonito reto y seguiremos con la humildad del club»

Nace una nueva era en el banquillo de la UD Tamaraceite. Pachi Castellano coge el relevo de Chus Trujillo, ahora en el Ceuta, para seguir dando alegrías al barrio y creciendo como equipo. Y lo que le viene no será fácil. Todo lo contrario. «Un reto» mayúsculo que el entrenador del cuadro blanquiazul afrontará con «ilusión y trabajo» a partes iguales. Así, en la temporada en la que se estrenará la nueva Segunda RFEF, donde el Tamaraceite también competirá con los vecinos isleños de Las Palmas Atlético, San Mateo, San Fernando y Mensajero, Pachi tomará las riendas en la dirección de banquillo.

«Estamos trabajando para seguir hacia adelante. No es fácil coger al Tamaraceite este año. El paso que ha dado Pachi Castellano es un reto complicado. Se han ido importantes jugadores de la plantilla. Y las cuestiones económicas condicionan, con ayudas muy pobres que no dan para ser competitivos con clubes de nivel nacional. Nuestra idea es seguir apostando por el jugador canario porque es nuestra seña de identidad. Carlos Cid, que llega cedido, y López Silva son los únicos que no son canarios. Esta semana anunciaremos a un portero canario, como hicimos con un lateral zurdo que ya está confirmado. Competiremos. Y si nos toca descender descenderemos con los nuestros y con nuestra filosofía», analizó Héctor Ramírez, presidente del club, momentos antes de presentar en sociedad a Pachi Castellano.

Por su parte, el técnico grancanario, acepta el reto. «Estoy agradecido por la confianza que deposita en mí el presidente. Va a ser un año bonito para todos, el primero personal en Segunda B, lo que es la nueva Segunda RFEF. Venimos con mucha ilusión, conozco el club. Este es mi tercer año. Espero que podamos competir, como él ha dicho. Es un reto bonito. Tengo el reto de seguir con la misma filosofía de humildad que tiene el club. Esperamos hacerlo con mucha ilusión, ganas y trabajo», aseveró Castellano repleto de motivación.

Al mismo tiempo puso en valor el buen trabajo de Trujillo. «Uno de los principales objetivos que nos marcamos es trabajar con humildad. Sabemos el equipo que somos. Esperamos promocionar a futbolistas de aquí gracias al Tamaraceite. Y no solo jugadores, sino entrenadores como el caso de Chus Trujillo. Me equivocaría si hago cambios. La mayoría de los jugadores se quedarán con nosotros. Tiraría piedras sobre mi tejado si cambio la filosofía de juego», expuso.

«Es un día feliz para la UD Tamaraceite. Vino al club hace tres años para cubrir un favor personal, cuando Chus Trujillo requirió un ayudante. Aceptó nuestra propuesta y estamos contentos de que pueda aportar sus conocimientos como entrenador. Le llegó el momento a Pachi, para dar continuidad a nuestro proyecto. Conoce perfectamente el club. Es la persona idónea para ella. Viene con muchísimas ganas. Pase lo que pase vamos a trabajar para intentar competir», concluyó el presidente Héctor Ramírez durante la presentación.