Pablo Suárez luce su podio en el Mundial de Alemania

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, agasajó al piloto grancanario Pablo Suárez, quien, a finales del pasado mes de noviembre, subió al podio en tercera posición del Mundial de Rallycross 100% eléctrica, celebrado en Alemania. Esta tercera posición en la competición del trazado alemán le aseguró el podio en el campeonato RX2e.

Francisco Castellano no dudó en expresarle sus elogios: «Para la Consejería de Deportes es un placer recibir a este joven piloto y felicitarlo por la por la actuación que ha tenido en este Mundial de Rallycross. Hay que agradecerle que ponga el nombre de Gran Canaria en lo más alto del pedestal de la competición y que lleve el nombre de la Isla a lo más alto de esta modalidad deportiva con su participación. Estoy seguro que seguirá cosechando triunfos, para lo que le deseo los mayores éxitos».

Por su parte, Pablo Suárez agradeció a la consejería de Deportes esta recepción, haciendo entrega de un reconocimiento al consejero por el apoyo que le están dando desde la Consejería. «Quiero dar las gracias a la Consejería por todo el apoyo que me están prestando y por haber creído en este proyecto. No ha sido fácil conseguir este tercer puesto en el mundial de Rallycross, pero lo hice y he subido a mí primer podio en un evento de RX2e, que ha hecho que también consiga el podio en el campeonato. Me siento más que satisfecho por los logros conseguidos y espero seguir evolocionando en el futuro. Por ilusión, trabajo y ganas no va a quedar y espero mejorar todo lo que he conseguido hasta el momento. Miro al futuro con mucha ilusión y sabiendo que me tengo que poner metas altas y mantener la ambición y lo que pasó en Alemania sin duda que me da fuerzas para continuar entrenando fuerte e ir a las pruebas con confianza».

Pablo Suárez es uno de los muchos empleados que forman parte de la empresa de ingeniería QEV Technologies, pero su historia es sin duda una de las más singulares. Este canario de 28 años nació en un ambiente de carreras, rodeado de motores y de coches. Su padre, Domingo Suárez, era (y sigue siendo) piloto de rallys. Él fue su primer referente, a quien desde pequeño se quiso parecer, y nunca dudó en que quería dedicarse al mundo del motor.