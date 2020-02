Pablo Pérez hace historia al firmar su contrato profesional

Pablo Pérez sigue haciendo historia en el fútbol playa, disciplina que le ha hecho ser un jugador universal. A sus 34 años, y tras haber deslumbrado en Japón, Italia, Lituania, Portugal, Estados Unidos o Israel, entre otros países, el majorero, internacional, además, con la selección absoluta, acaba de convertirse en el primer español que firma un contrato profesional en el campeonato doméstico.

Lo ha hecho con el CD San Francisco de Palma de Mallorca, una entidad con más de cuatro décadas de trayectoria y que lo ha fichado como abanderado de su próximo proyecto. «Me llamaron y me ofrecieron unas condiciones increíbles y para cuatro temporadas. Ni me lo pensé, la verdad, porque desde el primer contacto que tuvimos no pude sentirme más valorado y reconocido. Me han puesto hasta una cláusula de rescisión como prueba de que no quieren que me vaya. Saber que he sido pionero en todo esto, pues fue a partir de mi contrato cuando comenzaron a firmar a otros compañeros más, supone un orgullo añadido», admite.

De esta manera, a partir del próximo mes de mayo iniciará una nueva etapa en su dilatada carrera en la que tiene puestas «todas las ilusiones y fuerzas».

«En mis últimas estancias en el Levante o el Tokyo Verdy gané títulos y disfruté muchísimo. Ahora quiero seguir en la misma línea y afronto este reto a tope. Me mudaré con la familia y convencido de que vienen unos tiempos muy bonitos para mí, con el añadido de poder jugar la Champions League con el San Francisco», insiste con evidente expectativa desde Fuerteventura, donde ya ultima todos los detalles de su inminente traslado a tierras baleares. De momento, «toca seguir manteniendo la forma» para que, cuando llegue la hora de arrancar, «todo esté en orden».