Optimismo y esperanza desde Guía: «Hay que volver al ambiente de antaño»

El terrero Salustiano Álamo de Santa María de Guía fue el lugar elegido para actualizar las impresiones con el concejal de Deportes del consistorio norteño, Alfredo Gonçalves, lugar donde ha accedido tras pasar por la gerencia del Instituto Insular de deportes de Gran Canaria, por lo que llegó al cargo sobrada con experiencia en la materia.

La situación de la lucha en el municipio y del Ramón Jiménez en particular, era uno de los puntos a tratar. «Estamos muy contentos e ilusionados de cómo se están llevando las cosas este año con la directiva del club. Lo importante es que la gente vuelva a la lucha, que se llene el terrero y felices, más que los resultados, por el ambiente, por el optimismo. En la pasada luchada en casa contra el Gáldar, hubo que trasladarla al pabellón para que nadie se quedara fuera y si además el equipo gana e ilusión, mucho mejor, aunque no es lo más importante. Hemos tenido una apuesta fuerte por la lucha».

La situación deportiva del club se traslada a la concejalía. «Las ideas relacionadas con el vernáculo deporte fluyen. Hemos hablado de hacer diferentes proyectos y queremos hacer un pequeño homenaje por el 75 aniversario del título regional del Ajódar. Un homenaje a aquellas personas que han luchado por este deporte y tratar de recordarlos en fecha que se disponga y que sea lo más bonito posible, sobre todo con los familiares, los aficionados y también implicaremos al club, porque no se sabe si, 75 años después, el Ramón Jiménez puede lograr el título».

El fomento de la base desde el ayuntamiento también está en agenda: «Tenemos que trabajar con el Programa Escuela del Cabildo de Gran Canaria ya que yo estaba allí cuando se inició y hay que seguir apostando por ello. Primero los niños y niñas han de conocer lucha para que dentro de 10 o 15 años las gradas estén llenas con nuevos aficionados, para que haya más luchadores. Es importante dar a conocer la lucha. Se conseguirán más luchadores para la base y crear nuevos aficionados para que no se pierda y mantener la tradición, que se conozca los valores, que se conozca lo que significa la lucha para los canarios».

El tema de ampliar la cantera era un objetivo básico. «Estamos en un momento complicado por el Covid, pero cuando se estabilice, el club ha apostado por eso. Ya vienen niños a practicar un poco, pero sobre todo hay que apostar con que los niños y niñas conozcan la lucha, como el resto de deportes. Todos los niños del municipio deben practicar una actividad física, un deporte por los valores, por la salud, por socializar. Una sociedad con deportes es mucho mejor y si es la lucha, los valores deberían estar más extendidos».

El Ramón Jiménez ha incrementado la publicidad del municipio con su protagonismo en el deporte vernáculo. «Se tiene que ir de la mano de la promoción municipal, la promoción del municipio. Los resultados son secundarios. Lo importante es el buen ambiente, la camaradería. Cuando fue el derbi hace unos días, que no se celebraba hacía 30 años, no solo fue una luchada espectacular, con las gradas llenas, sino que el ambiente fue sano, de rivalidad sana pero bonita y tenemos que apostar por eso. Cuando hay confrontación, cada uno querrá vencer pero el que gana es la lucha canaria y eso fue lo que ocurrió, al margen que nos gustara vencer, pero es dar un paso más. Hace un par de años no se podía practicar lucha y tener ahora un pabellón con un ambiente increíble, es una victoria para la lucha canaria».

El hecho que los alcaldes estuvieran en la luchada y personificaran su apoyo le da más valor a lo que se está haciendo. «Había dos alcaldes y diez concejales. Dos administraciones públicas como los ayuntamientos de Guía y Gáldar para que todo saliera bien. Pocas veces hemos abierto el pabellón para las dos gradas y lo hicimos por seguridad».

La situación actual puede ser el punto de inflexión para el resurgir de la lucha en Guía, como considera Gonçalves. «Hace tres años, cuando estaba en el Cabildo, vino un grupo de luchadores para sacar la lucha canaria en Guía adelante. Creo que tenemos que apostar por ello. La mala suerte ha sido el Covid ya que se generó un ambiente muy bueno, pero la pandemia nos ha frenado todo. Y a la lucha, más. Se ven brotes verdes y esperanza que en las dos primeras luchadas hubo hasta que cerrar las puertas por seguridad. La ilusión es recuperar el ambiente y las sensaciones de antaño. Me acuerdo estar sentado en la escalinata porque no cabía nadie y eso hemos de tratar que se pueda repetir con muchos niños y niñas, luchando para tratar de sacar la lucha adelante. Tenemos que intentar recuperar esos ambientes de antaño».