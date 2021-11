«Será una oportunidad única estrenar el Rally2 de Hyundai en el Islas Canarias»

Rogelio Peñate es el deportista canario más internacional y, sin duda alguna, está ayudando a que el nombre de Gran Canaria sea todavía más conocido si cabe. Con los colores de 'Gran Canaria Isla Europea del Deporte', Rogelio Peñate ha estado este año en 17 competiciones de nivel internacional en países como Letonia, Estonia, Paraguay, Italia, Francia o, faltaría más, España. Y consiguiendo en esas participaciones un total de 10 podios.

- ¿Se esperaba poder terminar el año en el Rally2 más novedoso, en el Rally más importante de su isla de Gran Canaria y estrenarlo con Yeray Lemes?

- Soy un privilegiado y me siento muy afortunado. Después de un difícil 2020, el 2021 está siendo un gran año. Con Hyundai estamos teniendo buenos resultados en Paraguay y poder subir ahora al nuevo Rally2 es una buena oportunidad para descubrir cómo está evolucionando la categoría. Con Yeray Lemes la confianza y compenetración es máxima, este año llevamos dos podios en las dos carreras del nacional que hemos disputado y el Rally Islas Canarias puntuable para el ERC va a ser un momento especial, correr en Gran Canaria después de pasar el año llevando los colores de mi isla en muchos países va a ser emocionante. Contamos con la confianza de Hyundai Canarias y Sport & You para hacer debutar en Canarias el Rally2 de Hyundai, es una oportunidad única que queremos disfrutar y dar el retorno esperado en el Rally de Canarias.

- Pero antes de que esto ocurra la próxima semana, este año ha vuelto a ser un año con mucho trabajo, como el que ha realizado con Gil Membrado.

- Volver a Letonia, Estonia y Lituania ha sido un regalo para mí. Verme de nuevo en un programa con la escuela letona es lo máximo en mi faceta de aportar mi experiencia a los jóvenes. Fue una oportunidad que surgió por casualidad en el Circuito de La Codina junto a Xevi Pons, que siempre ha confiado en mí y en aquel momento me ofreció subirme en unos test junto a Gil cuando sólo tenía 12 años. En mi carrera deportiva Gil Membrado tiene un hueco importante, será difícil volver a tener la oportunidad de correr junto a un niño de sólo 13 años y que salga una temporada perfecta como la de esta temporada junto a Gil en el Campeonato de Letonia donde terminamos en el podio.

- Tampoco podemos olvidar al joven piloto bolivano Bruno Bulacia, con el que ha competido en Italia.

- El Campeonato de Italia de Rallys de tierra (CIRT) ha sido un gran descubrimiento para mí, así como el gran nivel demostrado por Bruno, en el CIRT hemos encontrado rallyes con diferentes tipos de suelo, unos eran de piso perfecto y otras carreras eran muy rotas y duras como Cerdeña que también puntuaba para el WRC, allí competimos contra rivales que hacen a tiempo completo el Mundial de rallys e hicimos tiempos notorios. Dentro del CIRT también encontramos rivales de mucha experiencia como Scandola o Andreucci, pilotos oficiales en Italia. Bruno es un piloto que lo hace todo de forma muy profesional, tiene una gran capacidad de trabajo y aprende muy rápido. En Italia hicimos carreras muy buenas incluso subiendo al podio en alguna de ellas.

- Quizás el título que más ilusión le haga este año sea el de Paraguay junto a Diego Domínguez.

- Con Diego llevo desde 2018 compitiendo, ya desde el principio pude ver que tenía un potencial brutal como piloto, es muy completo, maneja muy bien la presión en cada momento y siempre se guarda un plus para momentos necesarios que muy pocos pilotos tienen. Siempre nos hemos entendido a la perfección y ha sido la razón principal por la que siempre hemos sido muy competitivos juntos. En nuestro primer año juntos ya conseguimos un título FIA, cuando Diego tenía sólo 18 años.

- También hubo varias competiciones en otros rallys con otros dos jóvenes pilotos de Andorra y México...

- Está saliendo una cantera de pilotos muy buena, y muchos de ellos quieren venir a Europa. Para mi es un orgullo que quieran contar con mi experiencia para su crecimiento deportivo, con todos ellos están saliendo las cosas muy bien. El mejicano Alejandro Mauro es un piloto que se está formando en la «Xevi Pons Rally Academia», hemos competido en el nacional de Francia de asfalto y en el Mundial de Rallyes, está acumulando muchos kilómetros y está trabajando muy bien. Por otra parte tuve la oportunidad de correr con el piloto andorrano Alex Español, hicimos podio de Rally4 en nuestra primera carrera juntos en el Nacional de España de rallys de tierra, con sólo 18 años demostró tener muy buena velocidad y un manejo innato de mucho control, le auguro un gran futuro.

- E incluso ha tenido tiempo de estar a la derecha pilotos canarios como Yeray Lemes y Juan Carlos de la Cruz.

-Con Yeray son más de 100 rallys juntos y todo fluye, siempre hemos hecho cosas juntos, a veces grandes proyectos como el Wrc durante varios años, y otras veces como este 2021 sólo salimos en algunas carreras puntuales debido a la falta de un programa definido, pero siempre aspirando a lo máximo, y lo poco que hemos hecho ha sido con resultados notorios, 2º en Adeje y 1º en los Volcanes, ambos rallys puntuables para el Nacional de asfalto y de tierra respectivamente. Con Juan Carlos de la Cruz, empezamos la temporada rally a rally y los buenos resultados nos llevaron a liderar el Campeonato Provincial de Las Palmas, estuvimos en el podio de varias carreras contra coche muy superiores, Ambos estamos con opciones de ganar el Provincial de Rallys de Las Palmas, ojalá y podamos sumar los puntos necesarios para subir juntos al podio y celebrar un campeonato importante.

-Todo ello representando a Gran Canaria con el eslogan 'Gran Canaria Isla Europea del Deporte'...

-Para cualquier deportista competir a nivel internacional y llevar a tu isla por el mundo es siempre un sueño. Personalmente llevo compitiendo en programas internacionales de forma continua durante más de una década, todos estos años he trabajado para que se valorara mi trayectoria internacional desde las instituciones de mi isla, solo puedo estar contento y sentirme muy orgulloso de llevar los colores de Gran Canaria Isla Europea del Deporte, una oportunidad que me ofrece el Instituto Insular de Deportes desde la Consejeria de Deportes y todo el actual equipo de trabajo que han valorado positivamente los proyectos internacionales en los que compito durante el año.

- Queda poco 2021. ¿Qué hay para el próximo año?

-Antes de tomar decisión alguna sobre la próxima temporada, quiero definir los distintos campeonatos en los que aún tenemos opciones, son títulos que me hacen mucha ilusión y de ganarlos me gustaría compartirlos con todos mis patrocinadores que apuestan por mí y me dan todo lo necesario para afrontar cada temporada. Personalmente me gustaría seguir haciendo carrera por varios países de Europa y Sudamérica y llevar el nombre de Gran Canaria por cada sitio que pise.